Ti mostro il più grande tesoro della storia: trovata fonte illimitata ed economica di idrogeno ed elettricità

Una miniera di energia "infinita" è stata scoperta sul fondo del mare, secondo uno studio di CGG. Il rapporto rivela il potenziale di estrazione di energia geotermica offshore sfruttando il movimento delle placche tettoniche, offrendo una fonte di energia illimitata ed economica disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Una miniera di energia “infinita” si trova in fondo al mare. È quanto emerge da uno studio di CGG, una società di geoscienza specializzata nella ricerca di soluzioni a sfide relative alle risorse naturali, dal titolo “Offshore Geothermal: a green energy resource of global significance and its responsible development“.

Una fonte illimitata ed economica di idrogeno ed elettricità è stata scoperta sul fondo del mare. Il rapporto rivela l’incredibile potenziale di estrazione di energia geotermica offshore. Questa forma di energia sfrutta il calore naturale delle rocce e dei fluidi sotterranei, che generano elettricità sfruttando il movimento delle placche tettoniche oceaniche, cioè quelle porzioni di crosta terrestre in continuo movimento.

Secondo lo studio, c’è un potenziale non sfruttato che promette di offrire al mondo una fonte di energia più economica e accessibile. Si tratta di energia geotermica che potrebbe diventare una fonte inesauribile, ma soprattutto pronta all’uso. A differenza di altre fonti rinnovabili, è disponibile 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, con costi infrastrutturali bassi.

Il rapporto stima che ci sono circa 65.000 chilometri quadrati di terreno dove il magma di queste enormi fratture sottomarine è molto vicino alla superficie.

Tuttavia, la ricerca di siti idonei per l’installazione di queste centrali è molto costosa e non sempre produce i risultati attesi. Ci sono già oggi tecnologie in grado di superare il problema e “iniettare” l’energia direttamente nella rete, sebbene il report indichi che l’estrazione sia più semplice direttamente in mare.

Siamo certi che si troverà presto la soluzione per portare in superficie il tesoro più prezioso della storia. Sarebbe davvero un peccato non poterlo sfruttare appieno.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: CGG

Ti potrebbe interessare anche:

Geotermia, firmato un accordo tra RSE e INGV per lo sviluppo di questa fonte di energia rinnovabile

Geotermia: per la prima volta prodotta energia dal magma del vulcano in Islanda