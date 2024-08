Si può fare! La California alimentata per 100 giorni consecutivi con il 100% di energia rinnovabile

La California ha celebrato 100 giorni tra marzo e luglio in cui il 100% dell'energia è stato prodotto da fonti rinnovabili. Politiche pro-energia pulita come la SB-100 hanno guidato questo successo, ma rimane la necessità di continuare ad investire in solare, batterie e infrastrutture per mantenere il progresso.

La California celebra 100 giorni, tra marzo e luglio, in cui il 100% dell’energia è stato prodotto da fonti rinnovabili. Il periodo di tempo in cui l’energia dello stato californiano è stata interamente approvvigionata da energia pulita è stato compreso tra 5 minuti e 10 ore. Una pietra miliare per la conversione energetica dello Stato, a conferma che gli investimenti nelle rinnovabili pagano.

Le politiche pro-energia pulita della California hanno funzionato: per 100 degli ultimi 144 giorni, fonti di energia rinnovabile come eolico e solare hanno costantemente superato la domanda elettrica totale dello stato per almeno qualche minuto ogni giorno. Questo traguardo offre speranza che un giorno sarà possibile soddisfare la totalità del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili tutto il giorno, ogni giorno dell’anno.

I dati sono visibili attraverso l’app GridStatus.io, da cui è possibile vedere in tempo reale la produzione energetica statunitense divisa per Stato, degli ultimi 30 giorni. I dati sono stati analizzati e monitorati da Mark Jacobson, professore e direttore del programma Atmosphere/Energy di Stanford.

Il trend positivo si era riscontrato già ad aprile, ma adesso arriva la conferma.

It has happened 100 days of 100% #WindWaterSolar Sun, July 28, California reached a milestone. The world's 5th-largest economy met 100% of @California_ISO demand with >100% WWS for the 100th day since March 7. July 27 was day 99 (for 4.9 h) Strong summer winds helped pic.twitter.com/deoRn7RBaH — Mark Z. Jacobson (@mzjacobson) July 28, 2024

Una lezione importante da imparare è che le politiche fatte di obiettivi chiari funzionano. Leggi come la SB-100, emanata nel 2018 e aggiornata nel 2022, hanno messo la California sulla buona strada per raggiungere il 60% di energia pulita sulla rete entro il 2030, il 90% entro il 2035 e una dipendenza completa dall’energia pulita entro il 2045. Basti pensare che nel 2006, la California aveva fissato l’obiettivo di un milione di tetti solari. A luglio 2024, si hanno quasi due milioni di impianti solari sui tetti.

La capacità solare sui tetti è stata cruciale per permettere allo Stato di soddisfare il 100% del suo fabbisogno elettrico da fonti rinnovabili per 100 giorni, e il potenziale per il solare sui tetti è ancora maggiore, con circa il 90% del potenziale solare non sfruttato.

Nonostante questi ottimi segnali, la California continua a dipendere dalle fonti fossili. Impegni importanti sono stati presi dal governatore Gavin Newsom per accelerare l’abbandono dei combustibili fossili. Il successore di Schwarzenegger ha infatti vietato la vendita di auto termiche nuove a partire dal 2035 e le trivellazioni su tutto il territorio statale a partire dal 2045.

La California sta dimostrando che le tecnologie per l’energia pulita funzionano su larga scala. Per continuare a fare progressi, deve ora mantenere la crescita del solare sui tetti e, soprattutto, delle batterie, investire nelle infrastrutture per l’energia eolica offshore e massimizzare la rete elettrica.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: California Energy Commission

Ti potrebbe interessare anche: