Sembra un’astronave, ma è una turbina eolica per produrre energia nel tuo giardino (e catturare il vento da ogni direzione)

Sembra un'astronave ma una turbina eolica sferica che cattura il vento da ogni direzione, rendendola ideale per ambienti urbani. Funziona grazie all'Effetto Venturi, creando una rotazione lungo un asse per produrre energia elettrica. Può alimentare una famiglia intera, come un impianto solare medio, a seconda delle condizioni del vento.

Sembrerà di avere un’astronave in giardino, ma le sue potenzialità sono molto interessanti.

Si tratta di una turbina eolica che può prendere il vento da ogni direzione, quindi adatto per tutte le città. Una soluzione omnidirezionale che può catturare il vento , orizzontale, verticale e in qualsiasi punto intermedio, e trasformarlo in energia elettrica. Grazie alla sua particolare forma che non prevede la presenza delle tradizionali pale eoliche, questa turbina si presenta con la forma di una sfera, rendendola sicura e ideale per le applicazioni urbane, sia che si tratti di impianti residenziali che di facciate di edifici e altre infrastrutture.

Si chiama infatti O-Wind Turbine, ed è stata sviluppata dagli ingegneri e ingegnere di NASA UK. Il suo funzionamenti si basa sul principio fisico dell’Effetto Venturi. I canali sulla sua superficie conducono l’aria internamente in varie sezioni, creando zone di maggiore e minore pressione. Queste zone, posizionate strategicamente, generano una forza di rotazione che consente di ruotare lungo un unico asse, indipendentemente dalla direzione del vento. Un generatore interno cattura questo movimento rotatorio, producendo energia elettrica per l’infrastruttura in loco, per le microgrid o per l’accumulo in un banco di batterie.

Come per qualsiasi turbina eolica, la produzione di energia di O-Wind dipende dalle condizioni di vento del luogo specifico in cui è installata. Nella giusta posizione, può fornire l’equivalente della spesa annuale di una famiglia standard e quanto un’installazione media di pannelli solari nel Regno Unito.

Fonte: O-Innovations

