Rivoluzione eolica nelle città: ti svelo la magia delle turbine a nido d’ape

Katrick Technologies presenta una rivoluzionaria turbina eolica a nido d'ape che può produrre fino a 10 kW, ideale per l'autogenerazione di energia in spazi urbani

Le innovazioni nel settore dell’energia eolica stanno cambiando rapidamente, cercando soluzioni che possano integrarsi nei contesti urbani. Sarebbe difficile immaginare una grande torre eolica nel giardino di casa, ma una startup scozzese ha trovato una soluzione geniale. Katrick Technologies ha creato ha creato una turbina eolica a forma di nido d’ape, capace di produrre fino a 10 kW di energia elettrica. Questo innovativo dispositivo è progettato per essere installato sui tetti e in spazi urbani, offrendo una soluzione pratica e sostenibile per l’autogenerazione di energia.

L’idea nasce dalla necessità di generare energia per l’autoconsumo, sostituendo i tradizionali mulini a vento a tre pale con un modello più compatto e potente, adatto ai tetti e agli spazi urbani. La turbina modulare di Katrick Technologies utilizza piccole pale all’interno di strutture esagonali che catturano l’energia del vento a livelli più bassi rispetto alle tradizionali torri eoliche.

Ogni modulo può essere impilato secondo le esigenze di spazio e di energia, lavorando in modo indipendente per raccogliere l’energia del vento. I primi test hanno dimostrato che un chilometro di questi pannelli eolici può fornire energia a 760 abitazioni all’anno o caricare 80.000 auto con batterie Tesla da 90 kW.

I vantaggi

Uno dei principali vantaggi di questo sistema è la sua flessibilità. Grazie alla sua dimensione compatta e alla struttura modulare, può essere installato sui tetti, lungo i bordi delle strade e in altre aree urbane. Questo riduce notevolmente i costi di installazione e manutenzione rispetto alle grandi torri eoliche, offrendo alle abitazioni e alle aziende la possibilità di autogenerare elettricità.

Le turbine a nido d’ape permettono di ridurre oltre 5,5 tonnellate di carbonio all’anno, rappresentando una scelta ecologica per la generazione domestica di energia. Inoltre, il design innovativo evita la collisione accidentale con gli uccelli, proteggendo la biodiversità aviaria.

Il concetto di turbina a nido d’ape era stato già presentato nel 2010 alla Fiera Internazionale delle Energie Rinnovabili di Yokohama dal Professor Yuji Ohya della Kyushu University, tramite un sistema di anelli su strutture galleggianti in mare. Ogni anello, con un diametro di 112 metri, aumentava la potenza eolica grazie a una turbina che ruotava con il vento marino. Su scala ridotta, i pannelli eolici di Katrick Technologies sono pensati per integrarsi armoniosamente negli spazi urbani.

I test di efficienza condotti presso l’Università di Strathclyde hanno mostrato un’efficienza media del 6,85%, aprendo la strada a una produzione di massa e al lancio sul mercato. L’energia eolica sarà così accessibile a tutti.

Fonte: Katrick Technologies

