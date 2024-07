Fotovoltaico, la svolta della perovskite: scienziati trovano il modo per riciclare le celle solari flessibili fino al 99,97%

Un gruppo di ricerca tedesco è riuscita a creare un processo per il recupero della perovskite dai pannelli solari. I materiali recuperati sono pari al 99,97%, conservando così le risorse, riducendo i rifiuti e abbattendo i costi

Pannelli solari in perovskite riciclata. È quanto sembra emergere da uno studio recentemente pubblicato da un team tedesco dell’Istituto Helmholtz Erlangen-Nürnberg per le Energie Rinnovabili e dell’Istituto Jülich per l’Energia, pubblicato su Energy and Enviromental Science.

Il gruppo di ricerca è riuscito a recuperare quasi interamente il materiale da pannelli esistenti, al 99,97%, conservando così le risorse e riducendo i rifiuti. Con questa procedura, sostengono i ricercatori, è possibile ridurre i costi dei materiali fino al 63,7%, se fatta in laboratorio e fino al 61,4%, se eseguita a livello industriale.

Un altro punto a favore per i pannelli solari che utilizzano questa tecnologia e che si confermano pronti a cambiare le regole del gioco del mondo del fotovoltaico.

Le operazioni di recupero sono costose ma efficaci: il prelievo di perovskite avviene con un’estrazione strato per strato, grazie all’utilizzo di un solvente. I materiali vengono poi avviati a un processo di purificazione per ripristinarne la qualità. La purezza è tale da poter realizzare una nuova cella solare senza perdita significativa di qualità del materiale e dell’efficienza del dispositivo.

Per testare la qualità del materiale riciclato, il team ha creato varie celle solari: alcune con più strati di materiale riciclato e altre fatte completamente con materiali riciclati. Ogni configurazione ha mostrato un’efficienza simile a quella delle celle costruite solo con materiali nuovi, dimostrando l’efficacia del processo di riciclo sviluppato.

Lo studio ha inoltre sottolineato la necessità di una ulteriore adozione di buone pratiche affinché il processo si possa definire sostenibile nella sua totalità: l’utilizzo di solventi non pericolosi per la produzione di celle solari in perovskite. La ricerca dovrebbe concentrarsi per proporre alternative più ecologiche e ridurre così ulteriormente gli impatti ambientali.

Fonte: Energy and Enviromental Science

