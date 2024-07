Questo è uno scaldabagno solare termico (pronto all’uso, autonomo e istantaneo)

Oksol Smart è il nuovo riscaldatore solare di Orkli che offre una soluzione ecologica ed economica per la produzione di acqua calda sanitaria

La produzione di acqua calda sanitaria è un processo che spesso comporta un elevato consumo energetico e significative emissioni di gas serra, soprattutto se si utilizzano elettricità da fonti non rinnovabili o combustibili fossili. Secondo un rapporto del Ministero della Transizione Ecologica e della Coesione dei Territori, nel 2019 la produzione di acqua sanitaria ha rappresentato circa il 12% delle emissioni del settore residenziale in Francia. Per affrontare questo problema, sempre più famiglie si stanno orientando verso l’energia solare per il riscaldamento dell’acqua. In risposta a questa crescente domanda, la marca basca Orkli ha sviluppato l’Oksol Smart.

Oksol Smart è un pannello solare termico progettato per la produzione di acqua calda sanitaria. Questo dispositivo innovativo consente a proprietari e inquilini di ridurre l’impronta di carbonio e risparmiare sulla bolletta energetica. La sua configurazione “pronta all’uso” permette l’installazione a terra, rendendolo facilmente spostabile secondo le necessità. L’installazione è semplice e rapida, poiché tutti i componenti sono integrati in un’unica unità. Oltre a riscaldare l’acqua istantaneamente, Oksol Smart è un sistema di riscaldamento solare connesso.

Monitoraggio e risparmio energetico in tempo reale

Attraverso un’applicazione dedicata, gli utenti possono monitorare in tempo reale il consumo di acqua calda e le relative economie. Oksol Smart è un riscaldatore solare a circolazione forzata con un serbatoio da 170 litri che adotta la tecnologia Drain Back. La circolazione dell’acqua è garantita da una pompa elettrica alimentata dal pannello solare fotovoltaico in silicio policristallino integrato, con la possibilità di ricaricare la batteria tramite la rete elettrica. Questo dispositivo non solo produce acqua calda sanitaria, ma genera anche elettricità grazie alle celle fotovoltaiche.

L’Oksol Smart è progettato per funzionare in modo completamente autonomo, risultando ideale per l’uso in aree isolate o remote. La sua superficie attiva è di 2,16 m² con una capacità di assorbimento del 95%. L’assorbitore è realizzato in alluminio e PVD selettivo, con un’emissività del 5%. Le dimensioni dell’intero dispositivo sono 2.187 x 1.160 x 270 mm e il peso a vuoto è di 95 kg. Inoltre, l’Oksol Smart può essere collegato a vari sensori IoT per una gestione ancora più efficiente.

Oksol Smart è disponibile per l’acquisto presso rivenditori autorizzati Orkli e su vari siti di e-commerce specializzati in soluzioni energetiche rinnovabili. Il prezzo può variare a seconda del rivenditore e delle eventuali promozioni in corso. In generale, il costo si aggira intorno ai 2.500-3.000 euro, un investimento che può essere ammortizzato nel tempo grazie ai risparmi sulla bolletta energetica e alle possibili detrazioni fiscali per l’installazione di impianti solari.

