Queste rivoluzionarie mini turbine eoliche a forma di tulipani producono energia e colorano la città grazie all'”effetto bouquet”

Una nuova invenzione promette elettricità gratuita 365 giorni l'anno, rivoluzionando il mercato delle energie rinnovabili grazie ai suoi particolari "tulipani eolici"

Immagina di avere elettricità gratuita tutto l’anno, senza dover dipendere dai pannelli solari. Una nuova invenzione potrebbe trasformare questa visione in realtà: i tulipani eolici. Queste turbine a forma di tulipano non solo generano energia in modo efficiente, ma sono anche un’aggiunta estetica al tuo giardino, funzionando sia di giorno che di notte, con qualsiasi condizione meteorologica.

I tulipani eolici, sviluppati da Flower Turbines, sono turbine eoliche di piccola scala progettate per rivoluzionare il mercato delle energie rinnovabili. Queste turbine verticali sono silenziose, aerodinamiche, durevoli e sicure per gli uccelli. A differenza delle grandi turbine eoliche orizzontali, che sono spesso rumorose e pericolose per la fauna selvatica, i tulipani eolici possono essere installati in città, su edifici e in aree residenziali, senza creare disturbo visivo o acustico.

Il segreto del “Bouquet Effect”

Le Flower Turbines sfruttano un effetto chiamato “Bouquet Effect” per massimizzare le prestazioni. Installate in gruppi, queste turbine producono una quantità di energia significativamente maggiore rispetto a turbine singole. Un bouquet di cinque turbine può generare il 228% in più di energia rispetto a cinque turbine separate. Questo effetto permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile, aumentando il potenziale energetico della zona.

Le Flower Turbines sono disponibili in varie dimensioni per soddisfare diverse esigenze energetiche e caratteristiche del vento. La turbina più piccola è ideale per l’uso off-grid, in grado di caricare batterie per piccoli dispositivi. L’azienda consiglia di acquistare le turbine in set da tre o cinque unità per le installazioni sulla rete elettrica, adattandosi alle condizioni del vento.

Le turbine più grandi possono alimentare una casa intera o una piccola azienda, con l’eccesso di energia venduto alla rete elettrica. Il modello di business di Flower Turbines è modulare e adattabile, in grado di soddisfare le esigenze di clienti di tutte le dimensioni, dalle piccole alle grandi industrie.

I tulipani eolici stanno guadagnando popolarità in Europa e si stanno espandendo rapidamente in Nord America, Sud America, Australia e Nuova Zelanda. Queste turbine, oltre a produrre energia, sono considerate opere d’arte ecologiche, migliorando l’estetica urbana e promuovendo un’immagine sostenibile.

