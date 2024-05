Questa startup sta per lanciare rivoluzionarie turbine eoliche senza pale che si installano sui tetti degli edifici

Aeromine Technologies ha recentemente raccolto 9 milioni di dollari per incrementare la produzione delle sue turbine eoliche senza pale, progettate per l'installazione sui tetti degli edifici

Aeromine Technologies ha appena ottenuto 9 milioni di dollari per potenziare una tecnologia che potrebbe trasformare i tetti degli edifici in fonti silenziose e potenti di energia rinnovabile: si tratta di un sistema basato su delle turbine eoliche senza pale. Ma come funziona? E perché investitori sono così entusiasti di questa innovazione?

Le turbine eoliche di Aeromine, lanciate nel 2022, sono innovative piattaforme di raccolta del vento, capaci di generare energia elettrica direttamente sul posto. Queste unità, che producono almeno 50 kW, vengono installate sul bordo del tetto di un edificio. A differenza delle tradizionali turbine eoliche, queste non hanno parti mobili esterne o pale, ma catturano il vento che scorre sopra e intorno all’edificio, trasformandolo in energia elettrica attraverso un sistema generatore composto da un rotore-statore e un generatore a magneti permanenti da 5 kW altamente efficiente.

Come funzionano

Le turbine di Aeromine sfruttano l’aerodinamica, simile a quella dei profili alari delle auto da corsa, per catturare e amplificare il flusso d’aria sopra l’edificio. Questo permette di generare energia in modo silenzioso ed efficiente. Ogni sistema tipicamente include 20-40 unità installate sul bordo dell’edificio, orientate verso la direzione del vento predominante.

Ogni unità, che pesa circa 450 kg, è progettata per resistere a venti tra i 193 e i 254 km/h, a seconda delle specifiche. Queste turbine possono operare autonomamente o essere integrate con impianti solari già esistenti sui tetti, contribuendo a eliminare le interruzioni di fornitura della rete elettrica.

Le turbine eoliche senza pale di Aeromine sono adatte per una vasta gamma di edifici, tra cui complessi residenziali, magazzini, impianti di produzione, uffici, ospedali e centri commerciali – praticamente qualsiasi struttura di grandi dimensioni con un tetto piatto e non ostruito. Questa versatilità le rende una soluzione ideale per la generazione di energia pulita e sostenibile in contesti urbani e industriali.

La startup prevede di iniziare la commercializzazione delle sue turbine in Europa e Nord America nel 2025. Questa tecnologia, sviluppata in collaborazione con Sandia National Laboratories e Texas Tech University, rappresenta un passo significativo verso l’adozione di fonti di energia rinnovabile distribuite, contribuendo alla riduzione delle emissioni di carbonio e alla sostenibilità energetica.

Fonte: Aeromine Technologies

