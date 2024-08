Questa geniale invenzione manderà in pensione i pannelli solari: ecco l’albero che produce energia (gratuita) nel tuo giardino

Ecco l'innovativo sistema che combina energia eolica e solare, producendo elettricità pulita con un design naturale e futuristico al tempo stesso. Questo "albero" può essere personalizzato e integrato in ambienti urbani o giardini, offrendo anche opzioni come lampade LED e punti di ricarica per veicoli elettrici.

Arriva un nuovo sistema per produrre energia pulita: l’albero che combina energia eolica, solare e rende bello il tuo giardino.

La corsa all’azzeramento delle emissioni sta facendo concentrare gli sforzi globali verso nuove soluzioni per la produzione di energia rinnovabile e green. Risultati promettenti si hanno dal fotovoltaico che però ha lo svantaggio di non avere sempre un aspetto particolarmente gradevole, soprattutto quando deve essere integrato in ambienti urbani.

Aeroleaf Wind Tree rappresenta la nuova generazione di energia rinnovabile, che può combinare sistemi eolici e solari. È il primo albero che produce elettricità pulita, presentandosi con un aspetto naturale e futuristico, un equilibrio difficile da raggiungere.

Ne esistono varie proposte, la versione ibrida è quella più efficiente. Le “foglie” sono micro turbine, sotto alle quali ci sono petali di celle fotovoltaiche che rendono l’Aeroleaf Hybrid un generatore di energia del vento e del sole. L’Aeroleaf Hybrid è progettato per essere portatile, con la possibilità di includere o escludere i pannelli solari a seconda delle preferenze del consumatore.

Con il design migliorato che combina vento e sole, ogni pala può produrre fino a 1000 kWh all’anno, per una capacità massima di produzione annuale, in condizioni atmosferiche ottimali, di 36.000 kWh per ogni albero.

Ne esistono diversi modelli e grandezze, a seconda delle disponibilità di spazio, ma anche di portafogli che vanno da alberi a 36 pale, fino a 3 o 5 tronchi modulabili e portatili.

Il design è importante e per questo l’azienda che lo promuove, la New World Wind, offre varie opzioni che vanno dalla personalizzazione dei tronchi, ai colori dei rami degli alberi e delle foglie. Questo rende l’Aeroleaf Wind Tree capace di integrarsi bene con l’ambiente di ogni casa, giardino o vialetto. Inoltre, può essere accessoriato con diverse soluzioni, tra cui lampade a LED per illuminare o punti di ricarica per auto elettriche.

Fonte: Aeroleaf

