Questa è la turbina eolica offshore più grande del Pianeta, è gigantesca e copre da sola il fabbisogno di 96.000 persone

In Cina è stata installata una turbina eolica offshore da 20 MW, la più grande al mondo, riconosciuta come "2023 Global Best Offshore Wind Turbine". Con un design modulare e una potenza flessibile, può generare 80 milioni di kWh annui, l'equivalente del consumo annuo di elettricità di 96.000 residenti.

Una enorme turbina eolica da 20 MW è stata appena installata in Cina, più precisamente a Hainan, splendida provincia insulare situata all’estremità meridionale del Paese.

Si tratta della più grande turbina offshore al mondo, almeno per il momento.

Ad annunciarlo è stata Mingyang Smart Energy attraverso i propri canali LinkedIn. Diversamente da quanto annunciato in precedenza, quando si pensava che avrebbe avuto una potenza di 18 MW, la turbina aggiunge 2 MW, e secondo l’azienda si tratta della più grande turbina eolica “single-capacity offshore”, cioè con la più alta capacità di generare energia rispetto a qualsiasi altra turbina eolica offshore esistente. La capacità si riferisce alla quantità di energia elettrica che può essere prodotta da una singola turbina in condizioni ottimali.

È stata riconosciuta come la “2023 Global Best Offshore Wind Turbine” da Windpower Monthly. Presenta un design modulare e leggero, con una potenza flessibile fino a 20 MW e un gigantesco diametro del rotore eolico che varia tra 260 e 292 metri. Con una velocità media del vento di 8,5 m/s, la turbina è in grado di generare 80 milioni di kWh all’anno, l’equivalente del consumo annuo di elettricità di 96.000 residenti, compensando 66.000 tonnellate di emissioni di CO₂.

È incredibile che la Cina, il più grande consumatore di energia al mondo e il principale emettitore di gas serra, si stia guadagnando un ruolo da protagonista nello sviluppo delle energie rinnovabili. La Repubblica Popolare Cinese sta, infatti, costruendo impianti per il doppio dell’energia eolica e solare rispetto al resto del mondo messo insieme. Questo rapido sviluppo avvicina il paese al suo obiettivo globale di triplicare la produzione di energia rinnovabile entro il 2030.

Fonte: Global energy Monitor

