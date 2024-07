Quando il fotovoltaico galleggiante diventa la chiave per coltivare pomodori e cetrioli idroponici (praticamente) a costo zero

Vicino a Ferrara, si coltivano 20 ettari di pomodori e cetrioli in serre idroponiche che saranno presto alimentate da un impianto fotovoltaico galleggiante, per un'agricoltura sostenibile e a basso impatto ambientale. L'obiettivo è di far diventare le serre autosufficienti entro il 2026.

Il sistema di coltivazione idroponica, si è rivelato negli ultimi anni, una metodologia efficiente e sostenibile. Esistono anche pratici tutorial per realizzarne in casa.

Ma questo progetto prevede, in aggiunta, un impianto a bassissimo impatto ambientale per la produzione energetica. Sono partiti, infatti, i lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico galleggiante posizionato sui bacini di raccolta delle acque piovane che alimentano le serre. Zero spreco di terreno, acqua utilizzata in maniera oculata e mirata e, presto, anche l’energia gratuita del sole.

Il progetto è dell’azienda italiana Fri-El Green House, che già da qualche mese ha iniziato ad installare un impianto da flottante da 3,5 MW ad Ostellato, nella provincia ferrarese. L’obiettivo è di integrarlo alle fonti rinnovabili e alternative che già utilizzano per diventare del tutto autosufficienti entro il 2026. Il sistema fotovoltaico galleggiante produrrà energia per il raffreddamento del magazzino, la lavorazione, le pompe di irrigazione delle serre e le lampade a LED utilizzate in inverno.

L’azienda, almeno per il momento, produce pomodori e cetrioli sotto il marchio H2Orto. I cetrioli lunghi e quelli da snack, insieme a differenti qualità di pomodori, vengono venduti sia in Italia che all’estero, specialmente in Germania e Austria.

Per l’inverno, l’azienda si appresta ad alimentare le serre con luci a LED per continuare a produrre pomodori e per il futuro, sta pensando di avviare dei test con le melanzane.

Fonte: H2Orto

