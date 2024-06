Portogallo col vento in poppa! Sta per aprire il parco eolico più grande del Paese (incorporato alla centrale idroelettrica)

Al via nel 2025 i lavori per la realizzazione del più grande parco eolico del Portogallo. Il complesso sarà affiancato alla centrale idroelettrica del fiume Tâmega, uno dei più grandi progetti idroelettrici completati in Europa negli ultimi 25 anni.

La compagnia spagnola di energia rinnovabile Iberdrola integrerà l’impianto nel complesso idroelettrico del fiume Tâmega, che attraversa il nord del Portogallo.

Il nuovo parco eolico avrà una capacità di 274 MW, in grado di supportare il consumo annuale di 128.000 famiglie.

Il Governo ha appena concesso il secondo e ultimo permesso ambientale, noto come DCAPE (“Decisão da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução” – Decisione di Conformità Ambientale del Progetto di Esecuzione), alla compagnia che si accinge così a realizzare il progetto Tâmega Eólico.

L’obiettivo è iniziare i lavori a partire dal 2025, dopo aver chiesto la licenza di produzione alla Direzione Generale per l’Energia e la Geologia del Portogallo.

Sarà il più grande schema ibrido di energia pulita in Portogallo, affiancherà la grande centrale idroelettrica e ne utilizzerà la stessa connessione alla rete, massimizzando la produzione.

Iberdrola si impegna anche a minimizzare l’impatto ambientale del complesso e utilizzerà le stesse strade e strutture già in uso dalla centrale del fiume Tâmega. Inoltre, la compagnia di energia rinnovabile vuole mettere in campo una serie di misure per sostenere gli ecosistemi della località del parco eolico, implementando alcune delle iniziative già in atto nel complesso del Tâmega, come la piantumazione di specie autoctone e la gestione forestale.

In più, la fauna selvatica sarà sostenuta anche piantando alberi da frutto, ripristinando stagni e installando nidi per pipistrelli. La salvaguardia degli ecosistemi, dice la compagnia, sarà monitorata grazie a una serie di Programmi di Monitoraggio dei Sistemi Ecologici per animali come pipistrelli e lupi, nonché per piante e habitat naturali.

Il progetto idroelettrico del Tâmega è uno dei più grandi d’Europa. È composto da tre impianti:

la Centrale Idroelettrica di Alto Tâmega, con una capacità installata di 160 MW,

l’Impianto di Pompaggio di Gouvães (880 MW)

e la Centrale di Daivões (118 MW), questi ultimi due in funzione dal 2022.

Il complesso è in grado di produrre 1.766 GWh all’anno, sufficienti per soddisfare il fabbisogno energetico dei comuni vicini e delle città di Braga e Guimarães (440.000 case). Ha anche una capacità di stoccaggio di 40 milioni di kWh, equivalente all’energia consumata da 11 milioni di persone in 24 ore nelle loro case.

Attualmente, il Tâmega evita l’emissione di 1,2 milioni di tonnellate di CO2 all’anno e l’importazione di oltre 160 mila tonnellate di petrolio all’anno. Con la creazione dell’impianto eolico sono attese nuove ottime notizie per il Paese.

