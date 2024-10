Pet Power, l’invenzione che ti permette di generare energia mentre porti a spasso il tuo animale domestico

Trasformare il movimento delle persone e dei loro animali domestici in elettricità rinnovabile: ecco come Pavegen, il pavimento intelligente, adesso produrrà energia anche grazie ai cani

Una passerella per la produzione di energia elettrica rinnovabile che utilizzi la tecnologia creata da Pavegen, l’azienda che sviluppa tecnologie per pavimenti smart, per sfruttare l’energia della camminata dei nostri amici a quattro zampe.

È la Pet Power, nome non a caso, messa a punto con la collaborazione di una nota marca di pet food, una sorta di pedana che permetterà di generare energia mentre si porta a spasso il proprio cane: ogni passo compiuto dagli animali domestici e dai loro proprietari produrrà circa tre joule di elettricità.

Si tratta di pavimentazioni, le Pavegen appunto, che sono in realtà impianti per marciapiedi, collegate a decine di sensori sotterranei, a loro volta collegati a una piccola centrale elettrica. Quando i pedoni camminano sul terreno dotato di Pavegen, producono energia elettrica senza alcun intervento se non quello dei loro passi. In questo modo, l’energia elettrica prodotta può alimentare l’illuminazione del marciapiede o le colonnine di ricarica installate nelle vicinanze.

Nel caso di Pet Power, saranno i nostri amici pelosi a produrre energia rinnovabile!

Da dove nasce la tecnologia Pavegen

Partendo dal presupposto che su un marciapiede o su una strada pedonale camminano ogni giorno migliaia di passanti, fu Laurence Kemball-Cook, presidente della Pavegen Systems, a pensare di poter tramutare quel movimento costante e quotidiano in energia elettrica.

Da qui, l’idea di creare delle particolari piastrelle in grado di generare circa 2,1 watt all’ora (la quantità è calcolata stimando un passo ogni 4-10 secondi) nel momento in cui vengono calpestate.

Come funziona? Nel momento in cui si calpesta una “mattonella energetica”, questa si illumina grazie ad una lampada LED a basso consumo per segnalare ai passanti di aver appena accumulato energia e per renderli consapevoli del loro contributo. L’energia elettrica prodotta dalla pressione del piede viene accumulata nella batteria al litio all’interno della mattonella e può essere utilizzata subito o immagazzinata.

Il sistema è pensato sia per pavimentazioni interne (uffici, stazioni, aeroporti, scuole) che esterne (marciapiedi o piazze) e non comporta alcun rischio per i pedoni.

