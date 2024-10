Persiane fotovoltaiche: quando le tapparelle delle finestre ricoperte di pannelli solari alimentano i condizionatori

SolReina presenta le persiane solari, una soluzione semplice da installare e ideale per trasformare case, edifici pubblici e uffici in mini centrali elettriche rinnovabili

La tecnologia fotovoltaica ha già visto un’evoluzione estetica con l’introduzione delle tegole solari, che rappresentano un’alternativa più elegante ma costosa ai pannelli solari. Tuttavia, una nuova soluzione sta guadagnando terreno nel mercato: le tapparelle solari. Questi innovativi elementi architettonici, prodotti dall’azienda spagnola SolReina, segnano un passo avanti significativo nel settore dell’energia rinnovabile.

Le tapparelle solari rappresentano una novità significativa nell’architettura sostenibile. Ma cosa sono esattamente? In poche parole, si tratta di veri e propri pannelli solari installati verticalmente sulle finestre, che oltre a generare energia, forniscono anche isolamento termico e acustico. Questo li rende particolarmente indicati per uffici e edifici pubblici, sebbene possano essere installati anche in abitazioni private.

Semplicità di installazione e adattabilità

Una delle caratteristiche principali delle tapparelle solari di SolReina è la loro compatibilità con qualsiasi finestra esistente, rendendo l’installazione semplice e senza interventi strutturali significativi. Funzionano grazie a micro inverter collegati direttamente alle prese elettriche, che permettono di utilizzare l’energia prodotta in loco in modo prioritario rispetto a quella fornita dalla rete elettrica. Un vantaggio essenziale, poiché l’elettricità segue il principio della “fonte più vicina”, ottimizzando così il consumo energetico.

Il vero punto di forza di queste tapparelle è la loro capacità di ridurre la necessità di climatizzazione estiva fino all’80%, grazie alla combinazione di isolamento termico e produzione di energia. Sono costruite con una struttura “vetro/vetro” altamente isolante e semi-trasparente, che integra celle fotovoltaiche mono o policristalline. Questo design permette un passaggio ottimale della luce attraverso la superficie, riducendo al contempo la trasmissione del calore. SolReina afferma che i loro sistemi possono generare fino al 15% di energia in più rispetto ai classici impianti su tetto.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Solreina

Ti potrebbe interessare anche: