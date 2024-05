L’Uruguay ha puntato tutto sulle fonti rinnovabili, in particolare sull’energia eolica con l’installazione di circa 50 parchi eolici

L’Uruguay ha compiuto una straordinaria trasformazione nel settore energetico, eliminando quasi completamente l’uso dei combustibili fossili e coprendo fino al 98% del proprio fabbisogno energetico con fonti rinnovabili. Questo notevole risultato è stato raggiunto grazie all’iniziativa del fisico Ramón Méndez Galain e all’approccio lungimirante del governo uruguaiano.

La transizione verso l’energia pulita è stata una risposta alla crisi energetica degli anni 2000, quando i prezzi dei combustibili fossili stavano aumentando rapidamente. Guidato dall’allora presidente Tabaré Vázquez, il governo uruguaiano si è rivolto a Méndez Galain per sviluppare una soluzione sostenibile. Convinto che il futuro dell’energia dovesse essere rinnovabile, Méndez Galain ha promosso l’energia eolica come la chiave per il successo del Paese.

Durante il suo mandato come ministro dell’Energia, Méndez Galain ha supervisionato l’installazione di circa 50 parchi eolici in tutto il Paese, riducendo drasticamente le emissioni di carbonio e creando migliaia di nuovi posti di lavoro. La chiave del successo è stata la creazione di una “forte narrazione nazionale” che ha presentato l’energia rinnovabile come un’opzione economica e stabile.

Tra il 90% e il 95% dell’energia elettrica dell’Uruguay proviene da fonti rinnovabili

La transizione verso le energie rinnovabili ha portato alla creazione di circa 50.000 nuovi posti di lavoro e ha ottenuto il sostegno a tutti i livelli della società grazie a un approccio alla “transizione giusta” che garantisce che nessuno venga lasciato indietro. Attualmente, tra il 90% e il 95% dell’energia elettrica dell’Uruguay proviene da fonti rinnovabili, con punte che raggiungono il 98% in alcuni anni.

Tuttavia, le iniziative energetiche progressiste del paese ora devono affrontare una nuova sfida con un nuovo partito al governo con opinioni più conservatrici. Nonostante ciò, l’Uruguay rimane impegnato nella sua visione di un futuro sostenibile e verde, dimostrando che anche i piccoli paesi possono fare grandi progressi nella lotta contro i cambiamenti climatici.

L’esempio dell’Uruguay offre un modello ispiratore per altri paesi impegnati nella transizione verso un’economia basata sulle energie rinnovabili. Con un impegno deciso e una leadership lungimirante, è possibile realizzare una trasformazione significativa nel settore energetico, garantendo un futuro più sostenibile per le generazioni future.

