Olimpiadi di Parigi, la più grande centrale fotovoltaica mobile del mondo galleggia sulla Senna per alimentare il Villaggio degli Atleti

È la più grande centrale solare galleggiante temporanea e mobile al mondo che alimenta il Villaggio degli Atleti delle Olimpiadi di Parigi 2024, fornendo elettricità rinnovabile per almeno 94 appartamenti

Una centrale fotovoltaica ha navigato sulla Senna ed è attraccata al Villaggio degli Atleti delle Olimpiadi di Parigi per soddisfare le esigenze dei campioni olimpici e paralimpici.

È la più grande centrale solare galleggiante e mobile al mondo. La stazione è stata noleggiata appositamente per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e aiuta a fornire elettricità da fonti rinnovabili per almeno 94 appartamenti della residenza degli atleti nel quartiere di Saint-Denis. Un altro impegno delle residenze degli sportivi verso l’energia verde, che si aggiunge anche al progetto solare che diventerà, al termine dei giochi, un gruppo di autoconsumo.

Opera in totale autosufficienza energetica, non immettendo elettricità nella rete, e si adatta in tempo reale alla produzione di elettricità in base al consumo del sito. Si estende su 470 metri quadrati e ha una capacità di 78 kWp. La sua unicità è data dal fatto che può essere montata e smontata molto facilmente.

Una centrale “su ordinazione” che può arrivare al punto di necessità e avviare i suoi moduli solari collegati al container che si trova a bordo. Su questo si trovano anche l’inverter, i sistemi di protezione e tutte le parti elettriche, così da rendere tutto operativo in meno di 24 ore dall’ormeggio.

La realizzazione di questo progetto è stata resa possibile da EDF ENR, la più grande azienda che produce e distribuisce energia in Francia, ma anche da Voies Navigables de France (VNF), l’ente francese che gestisce la maggior parte delle vie navigabili interne del paese, che è stato tra i primi a manifestare interesse, soprattutto per la concessione delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione di cantieri lungo la sponda del fiume.

Un sistema innovativo che può essere riutilizzato in moltissimi altri eventi temporanei, come fiere e festival.

