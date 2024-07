Offerte gas del mercato libero: qualche suggerimento per scegliere

Con l'avvento del mercato libero del gas, scegliere l'offerta giusta è più semplice che mai. Grazie ai comparatori online e al portale ARERA, è possibile confrontare le proposte dei vari fornitori in pochi secondi. Valuta con attenzione non solo il prezzo, ma anche i servizi aggiuntivi e le promozioni speciali.

Con l’avvento del mercato libero, concretizzatosi ormai da molto tempo, il settore del gas e quello dell’energia elettrica hanno messo a disposizione degli utenti l’opportunità di optare per il fornitore che essi ritengono più consono alle proprie esigenze, sia in termini di offerta economica, sia in termini di servizi offerti.

Va inoltre sottolineato il fatto che, nel caso in cui il fornitore scelto non soddisfi le proprie aspettative, è piuttosto semplice effettuare il cambio (switch della fornitura); è infatti possibile passare da un fornitore all’altro in tempi piuttosto rapidi, senza particolari trafile burocratiche e senza dover pagare alcuna penale.

Oggi, per di più le offerte gas mercato libero sono molte numerose ed è piuttosto semplice trovare un’offerta che si ritiene soddisfacente. Ecco quindi qualche suggerimento in merito.

Offerte gas del mercato libero: l’aiuto di Internet

Grazie a Internet la ricerca di un’offerta interessante non presenta particolari difficoltà. In Rete c’è una notevole presenza di comparatori di offerte che riguardano qualsiasi settore (energia, conti correnti, polizze assicurative ecc.) ed è anche possibile consultare il portale web di ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

Grazie a Internet quindi è possibile mettere a confronto le proposte dei vari fornitori così da poter fare una scelta consapevole.

Il consiglio che si può dare è di controllare con attenzione le varie offerte non fermandosi solo all’aspetto del prezzo, ma verificando anche la possibilità di usufruire di servizi aggiuntivi, di promozioni speciali, di programmi di sconto ecc.

L’utilizzo di un comparatore o del portale di ARERA è molto utile perché consente un risparmio di tempo non indifferente. È sufficiente inserire pochi dati e nel giro di pochi secondi si possono visualizzare le varie offerte che rispondono ai requisiti inseriti.

È inoltre consigliabile valutare l’attenzione che il fornitore ha per le tematiche di sostenibilità ambientale (promozione delle energie rinnovabili, sfruttamento efficiente del gas ecc.).

Offerte gas: il prezzo fisso e quello variabile

I vari fornitori del comparto gas non si limitano a un’unica proposta; i potenziali utenti hanno infatti la possibilità di scegliere tra proposte con il prezzo fisso (prezzo bloccato) e quelle con il prezzo variabile. La differenza è sostanziale ed è quindi opportuno conoscerla per poter scegliere con maggior consapevolezza.

Nel caso di prezzo fisso, la tariffa gas proposta dal fornitore non subirà alcuna variazione fino a quando non si giungerà alla scadenza dell’offerta che, di solito, ha durata annuale, anche se possono essere previste durate diverse.

Se invece la proposta è a prezzo variabile, la tariffa che viene applicata dal fornitore cambierà periodicamente in base a quelle che sono le variazioni del prezzo del gas sul mercato all’ingrosso; le oscillazioni possono essere verso l’alto o verso il basso; nel primo caso, la tariffa scenderà e la bolletta sarà più “leggera”, mentre nel secondo caso, si avrà un aumento più o meno consistente.

Meglio il prezzo fisso o quello variabile?

Non c’è una risposta giusta in assoluto; in alcuni periodi optare per la tariffa fissa rappresenta una protezione dalle oscillazioni in alto del mercato, ma può diventare un limite quando il trend dei prezzi del gas è al ribasso; in quest’ultimo caso, il prezzo variabile consente un certo risparmio.

Il consiglio più sensato, premesso che non si possono fare previsioni sul lungo termine, è quello di documentarsi sulle tendenze del mercato e scegliere di conseguenza, tenendo anche conto che oggi esiste la possibilità di cambiare offerta o fornitore in tempi molto rapidi.

