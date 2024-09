Microsoft firma per resuscitare la centrale nucleare dove avvenne l’incidente atomico più grave degli USA

Microsoft ha firmato un accordo con Constellation Energy per riavviare l'Unità 1 della centrale nucleare di Three Mile Island, chiusa nel 2019 per motivi economici. Il progetto richiede ancora approvazioni regolatorie, con l'obiettivo di completare il processo entro il 2027. L'aumento della domanda di elettricità da parte dei data center ha spinto le grandi aziende tecnologiche a investire in energia nucleare.

Microsoft ha firmato un accordo con Constellation Energy, uno dei principali produttori di energia nucleare, per riavviare la centrale di Three Mile Island.

La centrale, situata su un’isola nel fiume Susquehanna, vicino a Harrisburg, in Pennsylvania, è famosa per l’incidente nucleare avvenuto il 28 marzo 1979, considerato il più grave nella storia dell’energia nucleare degli Stati Uniti.

L’incidente coinvolse una delle unità, che subì una parziale fusione del nucleo del reattore. Non ci furono vittime immediate o direttamente riconducibili all’incidente, ma l’evento sollevò preoccupazioni e portò a cambiamenti importanti nelle normative e nelle procedure di sicurezza negli impianti nucleari statunitensi.

L’Unità 1, che non fu coinvolta nell’incidente, continuò a essere operativa fino al 2019, quando fu chiusa per motivi economici. Da allora, sono stati fatti diversi tentativi per riavviare questa unità, culminati nell’accordo tra Microsoft e Constellation Energy.

I permessi regolatori per la nuova vita della centrale non sono ancora stati presentati, secondo quanto affermano i regolatori. Per poter avviare la pratica, Constellation dovrà prima ottenere approvazioni federali, statali e locali. Le grandi aziende tecnologiche, come Microsoft, stanno registrando un improvviso aumento della domanda di elettricità negli Stati Uniti, causato dai data center necessari per espandere tecnologie come l’intelligenza artificiale e il cloud computing (servizi informatici come archiviazione e applicazioni sono forniti tramite internet e non tramite server o dispositivi fisici locali).

Constellation ha dichiarato di aspettarsi che il processo di revisione della Nuclear Regulatory Commission sia completato entro il 2027. Nessuna centrale nucleare negli Stati Uniti è mai stata riaperta dopo essere stata chiusa.

Un accordo simile, secondo Reuters, è stato firmato tra Talen Energy, un produttore di energia texano, e Amazon all’inizio di quest’anno, ma è stato contestato da un gruppo di società elettriche che affermano che potrebbe aumentare i costi per i clienti o compromettere l’affidabilità della rete.

I dettagli finanziari dell’accordo tra Microsoft e Constellation non sono ancora stati divulgati, per volontà delle stesse aziende.

Questo progetto sottolinea quanto, nonostante a luglio gli Stati Uniti abbiano festeggiato la produzione di eolico e solare maggiore rispetto al nucleare, si continui a fare affidamento su fonti energetiche del passato.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Leggi anche: