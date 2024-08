L’Indonesia vuole diventare 100% solare entro il 2050 (e ha tutte le carte in regola per riuscirci)

Considerata un gigante dell'economia e del solare del futuro, l'Indonesia sta facendo grandi passi avanti nel settore delle energie rinnovabili, con piani ambiziosi per aumentare la capacità di energia solare

L’Indonesia? Le stime suppongono che a metà del secolo sarà il sesto Paese più popoloso al mondo, con 320 milioni di persone, e una delle prime quattro economie globali per prodotto interno lordo (dopo Cina, India e Stati Uniti). Ragione per cui, per gli esperti, ciò che accade nei mercati energetici indonesiani è importante a livello globale sia in termini di impatto economico si in termini di emissioni di gas serra: è quanto dicono in un interessante articolo Ricardo Rüther (Università Federale di Santa Catarina – UFSC) e Andrew Blakers (Università Nazionale Australiana – ANU).

Ad oggi, l’Indonesia fa ancora molto affidamento sui combustibili fossili per l’energia ed è un importante esportatore di combustibili fossili (il consumo di elettricità qui è relativamente basso rispetto agli standard mondiali, circa 1,1 MWh a persona all’anno), ma molti sono gli indicatori normativi ed economici che ne fanno presagire un rapido abbandono. Uno dei motivi principali? Secondo il piano di decarbonizzazione del governo, l’Indonesia prevede di installare 264,6 GW di capacità solare entro il 2050. Questo rappresenta un impegno significativo verso la sostenibilità e potrebbe posizionare il Paese tra i principali produttori di energia solare al mondo.

Se assumiamo che il consumo di elettricità indonesiano salga a 10 MWh per persona all’anno (simile alle economie sviluppate di oggi) a causa dell’aumento della ricchezza, e poi raddoppi a 20 MWh per persona all’anno per adattarsi all'”elettrificazione di tutto“, allora l’Indonesia avrà bisogno di circa 6.400 TWh di elettricità all’anno a metà del secolo. Questo può essere confrontato con l’attuale consumo globale di elettricità di circa 30.000 TWh all’anno.

Dove possono essere posizionati i pannelli solari?

L’Indonesia è un arcipelago equatoriale con un’alta densità di popolazione e, secondo quanto scrivono gli autori, ha anche possibilità illimitate per l’implementazione di pannelli solari: qui, la vera grande opportunità sono quelli che galleggiano sul mare, generalmente piatto, interno equatoriale. Stando ai calcoli, in effetti, l’Indonesia potrebbe raccogliere 500mila TWh di energia solare da aree marittime che non sperimentano venti più forti di 15 m/s e onde più grandi di 6 m negli ultimi 40 anni, che è 16 volte più grande dell’attuale consumo globale di elettricità.

100% energia solare in Indonesia

Lo stoccaggio è necessario per supportare l’energia solare durante la notte e per periodi più lunghi. Le batterie possono fornire in modo economico l’accumulo di energia per alcune ore. Tuttavia, l’accumulo di energia idroelettrica pompata (PHES) è fortemente dominante per l’accumulo di energia su larga scala perché è molto più economico e proprio l’Indonesia ha accesso illimitato a siti PHES di alta qualità e di dimensioni che vanno da 5 a 5mila GWh (5mila GWh equivalgono alle batterie di 70 milioni di veicoli elettrici).

Centinaia di siti indonesiani nel Global Pumped Hydro Atlas sono straordinariamente buoni, con grandi carichi (differenza di altitudine tra i due serbatoi) di 600-1600 metri, brevi tunnel di pressione che collegano i serbatoi e serbatoi economici che richiedono il movimento di piccoli volumi di roccia per arginare grandi volumi d’acqua. Lo stoccaggio notturno è un problema risolto.

Infine, scrivono gli autori, la chiave per una decarbonizzazione efficace è smettere di acquistare nuove macchine a combustibili fossili, comprese le centrali elettriche, i veicoli e i forni industriali. Le apparecchiature esistenti andranno in gran parte ritirate nei prossimi 20 anni, per essere sostituite da versioni elettriche alimentate da energia solare pulita.

