Le rivoluzionarie turbine silenziose e senza pale che potrebbero risolvere i problemi legati alla fauna selvatica causati dall’energia eolica

Il primo impianto eolico immobile del Regno Unito è stato installato a Oxford: questa soluzione rivoluzionaria, sviluppata da Aeromine Technologies, riduce il rumore e l'impatto sugli uccelli, integrandosi perfettamente con i sistemi solari per massimizzare la produzione di energia pulita

Sul tetto dello stabilimento BMW di Oxford è stato installato un innovativo impianto eolico senza pale, una tecnologia che potrebbe rivoluzionare la produzione di energia rinnovabile. Questo sistema, sviluppato dalla statunitense Aeromine Technologies, è in grado di generare energia in modo silenzioso e discreto, perfettamente integrabile negli spazi urbani. Se fino ad oggi l’immagine dell’energia eolica era legata alle classiche turbine con pale in movimento, il futuro potrebbe essere rappresentato da tecnologie prive di parti meccaniche visibili.

Normalmente associamo l’energia eolica a turbine dotate di pale in movimento, ma grazie alla ricerca e all’innovazione, sistemi più avanzati e sicuri stanno prendendo piede. Il sistema sviluppato da Aeromine sfrutta profili alari verticali che creano un vuoto, convogliando il vento verso un’elica interna nascosta, che a sua volta genera elettricità. Ciò che rende questa tecnologia tanto rivoluzionaria è proprio l’assenza di movimento visibile, il che la rende non solo silenziosa, ma anche più sicura per gli uccelli e gli altri animali, evitando qualsiasi impatto acustico.

L’installazione di questo sistema innovativo è avvenuta accanto a un impianto solare già esistente, costituito da 11.000 pannelli. L’obiettivo è quello di combinare le due tecnologie, garantendo una produzione costante di energia rinnovabile. Quando l’energia solare è insufficiente, come durante la notte o nei mesi invernali, l’impianto eolico interviene, ottimizzando così l’efficienza complessiva del sistema.

Il progetto Aeromine ha ottenuto finanziamenti tramite il BMW Startup Garage, un’iniziativa che supporta le startup innovative, trattandole come fornitori anziché semplici investimenti.

Altre innovazioni nel settore dell’energia eolica

Oltre ai sistemi di Aeromine, altre aziende stanno sviluppando tecnologie avanzate per migliorare l’efficienza energetica. La francese New World Wind ha progettato “Aeroleaf”, un sistema di microturbine che, ispirandosi agli alberi, si integrano nell’ambiente urbano. Anche la spagnola Vortex Bladeless ha introdotto una tecnologia che genera energia dalle vibrazioni senza l’uso di pale.

Nonostante queste innovazioni, le turbine eoliche tradizionali continuano a evolversi, con soluzioni come le “turbine a strisce” per ridurre il rischio di collisioni con gli uccelli nei parchi eolici offshore. L’intero settore è in continua trasformazione.

Fonte: Aeromine

