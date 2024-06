Le batterie di sabbia potrebbero essere la prossima frontiera delle energie rinnovabili (e stanno già riscaldando le case in Finlandia)

Le batterie di sabbia rappresentano una nuova frontiera nella conservazione dell'energia: utilizzano la capacità termica della sabbia per immagazzinare calore da fonti rinnovabili e fornire un approvvigionamento energetico stabile e sostenibile

Nella continua ricerca di soluzioni energetiche sostenibili, l’innovazione tecnologica è fondamentale per implementare fonti rinnovabili come l’energia solare ed eolica. Un potenziale progresso in questo campo ruota attorno a una risorsa inaspettata ma abbondante: la sabbia delle spiagge.

Le batterie di sabbia rappresentano un approccio emergente alla conservazione dell’energia, particolarmente efficace nell’immagazzinare e trattenere l’energia proveniente da fonti intermittenti come il sole e il vento. Le proprietà fisiche della sabbia, come la sua capacità di immagazzinare calore a temperature elevate, la rendono un eccellente mezzo per la ritenzione energetica. Questa capacità viene sfruttata da tecnologie innovative per creare un approvvigionamento energetico più stabile e affidabile, poiché la sabbia può accumulare e rilasciare calore in modo efficiente quando necessario.

Come funzionano

La scienza dietro le batterie di sabbia prevede il riscaldamento della sabbia a temperature elevate utilizzando l’energia in eccesso generata da fonti rinnovabili. Questo calore immagazzinato può essere poi convertito nuovamente in energia quando necessario. Questo sistema sfrutta le proprietà termiche della sabbia per creare una batteria naturale che può offrire sia soluzioni di riscaldamento che generazione di elettricità. Patrick Davenport del National Renewable Energy Laboratory (NREL) ha osservato:

Sabbia e silos di calcestruzzo con isolamento refrattario sono materiali molto economici che possono portare a un accumulo energetico a basso costo.

Alcuni dei principali attori che stanno attualmente sviluppando questa tecnologia includono Polar Night Energy in Finlandia, che ha implementato una batteria di sabbia per il riscaldamento residenziale e commerciale, ed EnergyNest in Norvegia, specializzata nell’accumulo di energia termica utilizzando principi simili.

Utilizzare la sabbia per l’accumulo energetico offre molteplici vantaggi: è abbondante, a basso costo, ecologica e può immagazzinare calore per lunghi periodi. Questo rende la sabbia un’opzione attraente per migliorare la stabilità dei sistemi di energia rinnovabile e fornire un approvvigionamento energetico affidabile anche durante i periodi di bassa insolazione o vento.

La tecnologia delle batterie di sabbia è attualmente in fase di test e utilizzo in vari progetti in tutto il mondo, non solo dimostrando la fattibilità della sabbia come soluzione di accumulo energetico, ma evidenziandone anche il potenziale di scalabilità e integrazione nelle infrastrutture energetiche esistenti.

Nonostante il potenziale, rimangono delle sfide. Sviluppare e distribuire la tecnologia delle batterie di sabbia su larga scala richiede significativi sforzi di ricerca e sviluppo. Pertanto, il ruolo degli investimenti governativi e privati è cruciale per superare le barriere e promuovere l’innovazione necessaria per l’adozione diffusa di questa tecnologia potenzialmente rivoluzionaria.

Fonte: National Renewable Energy Laboratory

