Queste sono le 10 città con più luce solare al mondo, perfette per installare i pannelli fotovoltaici (e due sono italiane)

Il Solar Sunlight Index classifica le 10 città al mondo con più luce solare dove puntare sui pannelli solari è la scelta giusta per risparmiare e aiutare l’ambiente

Una nuova ricerca ha rivelato le prime 10 città del mondo che sperimentano più luce solare, con Roma che dispone di 3.346 ore di luce solare all’anno. Gli esperti di energia di Utility Bidder hanno creato il Solar Sunlight Index, che esplora fattori come le città del Regno Unito e i paesi del mondo più pronti per l’energia solare.

Ciò è stato redatto in base alle temperature medie e alle ore di luce solare, oltre alla capacità di produzione di energia fotovoltaica (PPO), le aree del Regno Unito con il maggior numero di ricerche su Google relative all’energia solare e i passaggi che tutti possiamo intraprendere per convertirci all’energia solare.

Dubai è stata nominata la città con la più alta media annuale di luce solare, con un totale di 3.885 ore all’anno. La città ha una temperatura media di 28,2°C, la più alta della lista, che contribuisce a far sì che Dubai abbia il secondo punteggio totale di energia solare più alto, pari a 8,83 in totale. La vicina città di Abu Dhabi si trova al secondo posto con 3.838 ore medie di luce solare all’anno e una temperatura media di 27,9°C, con il livello di potenza fotovoltaica più alto a 1.813 kWh/kWp.

Los Angeles è stata nominata capitale mondiale dell’energia solare

Tra le altre città in cima alla lista, Pechino è al terzo posto con 3.558 ore di luce solare all’anno, seguita da Los Angeles con 3.348 ore. Roma, con 3.346 ore, è quinta, seguita da Madrid (3.338 ore), Singapore (3.272 ore), Barcellona (3.185 ore), Milano (3.053 ore) e Washington (2.984 ore).

La ricerca ha rivelato che Los Angeles è stata nominata capitale mondiale dell’energia solare, con un punteggio di 9,08/10, mentre Dubai si è classificata al secondo posto con 8,83/10. Nel Regno Unito, Southend-on-Sea ha la più alta capacità di produzione di energia fotovoltaica con 1.075,3 kWh/kWp, seguita da Plymouth.

James Longley, Managing Director di Utility Bidder, ha condiviso alcuni consigli per coloro che stanno pensando di passare all’energia solare. Longley esorta i proprietari di case a effettuare ricerche per comprendere i vantaggi dell’energia solare e contattare esperti qualificati per l’installazione.

Inoltre è importante assicurarsi che la casa sia compatibile con i pannelli solari e richiedere un permesso di costruzione al comune prima di iniziare i lavori. Installare i pannelli solari durante l’inverno è consigliato per avere tutto pronto per i mesi estivi, quando si otterrà il massimo utilizzo dai pannelli.

La classifica delle prime 10 città con relativo punteggio

1. Dubai – 3,885

2. Abu Dhabi – 3,838

3. Pechino – 3,558

4. Los Angeles – 3,348

5. Roma – 3,346

6. Madrid – 3,338

7. Singapore – 3,272

8. Barcellona – 3,185

9. Milano – 3,053

10. Washington – 2,984

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Solar Sunlight Index

Ti potrebbe interessare anche: