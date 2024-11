L’albero con pannelli solari: quando l’opera d’arte ricarica il tuo smartphone gratis

on pannelli solari e prese USB, l'albero solare di Hervé Louifi rappresenta l'incontro tra arte e tecnologia sostenibile: il prototipo è stato già adottato nella Mayenne, in Francia

Nella piccola e suggestiva cittadina di Saint-Georges-Buttavent, in Francia, c’è un’opera unica: un albero solare che sembra una scultura ma è molto più di questo. Hervé Louifi, un talentuoso e creativo carpentiere metallico del luogo, ha dato vita a questa innovazione partendo da un sogno personale. Sebbene Louifi non sia un designer famoso, la sua creatività ha portato a una piccola opera d’arte che permette a chiunque di ricaricare i propri dispositivi mobili in modo completamente gratuito. Oggi, questo progetto visionario è in vendita per le amministrazioni locali, pronto a conquistare l’intera nazione.

Non tutte le idee brillanti nascono in laboratori sofisticati o multinazionali. L’ispirazione per l’albero solare è nata durante un sogno in cui Louifi si trovava, con il cellulare scarico, all’ombra di un albero in mezzo al deserto. Da quell’immagine onirica è nato un progetto concreto, pensato per offrire energia pulita e gratuita ai cittadini. Completamente alimentato dall’energia solare, questa installazione è ecologica e sostenibile, e mira a ridurre l’impatto ambientale, utilizzando una fonte di energia inesauribile. Il risultato è una struttura non solo funzionale ma esteticamente piacevole, come già dimostrato da una prima versione che ha riscosso molto successo.

Caratteristiche dell’albero solare

Installato proprio di fronte all’officina di Louifi, il prototipo si staglia a sei metri di altezza, con le sue nove braccia metalliche adornate di pannelli solari. Questi moduli fotovoltaici assorbono l’energia del sole, immagazzinandola in batterie al litio all’interno del tronco. L’energia accumulata alimenta quattro prese USB, consentendo ai passanti di ricaricare gratuitamente i propri dispositivi elettronici. Intorno all’albero, una tavola circolare e due panchine invitano a fare una pausa, offrendo un’oasi per ricaricare non solo gli apparecchi ma anche sé stessi.

Attualmente, l’albero di Louifi si trova a Saint-Georges-Buttavent, ma non è difficile immaginare una sua diffusione in altre città francesi, con la stessa Parigi che ha già mostrato interesse per un’installazione del genere nei propri spazi pubblici. Il costo iniziale di circa 15.000 euro appare un investimento ragionevole per le municipalità, pronte a offrire un servizio innovativo e a ridurre la dipendenza energetica.

Quest’invenzione rappresenta un perfetto connubio tra arte, tecnologia e sostenibilità, dimostrando che anche un piccolo sogno può trasformarsi in una grande realtà.

Fonte: louifimetal.fr

