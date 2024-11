La pompa di calore più intelligente del mondo che farebbe risparmiare l’80% sui costi energetici grazie all’IA

L'azienda britannica Wondrwall lancia una pompa di calore con intelligenza artificiale integrata: un sistema altamente efficiente per il riscaldamento residenziale che riduce le bollette energetiche fino all’80%

Cosa succederebbe se una pompa di calore potesse prevedere le tue necessità energetiche, regolando i consumi e riducendo drasticamente le bollette? In Inghilterra, una startup ha lanciato un’innovativa soluzione che integra intelligenza artificiale per gestire al meglio il riscaldamento delle abitazioni, tagliando i costi fino all’80%.

La startup britannica Wondrwall ha presentato la sua nuova pompa di calore a sorgente d’aria per applicazioni residenziali, dichiarandola come la “più intelligente” al mondo. Con un coefficiente di performance (COP) massimo di 4,99 e temperature di ingresso-uscita comprese tra i 30 °C e i 35 °C, la pompa di calore sfrutta il sistema AI-powered Home Energy Management System (HEMS) dell’azienda per ottimizzare il flusso di energia domestica.

Wondrwall sostiene che l’integrazione con il suo sistema HEMS rappresenti una svolta per l’efficienza nel riscaldamento a basse emissioni di carbonio, riducendo drasticamente i consumi e i costi di gestione e migliorando la flessibilità della rete. Secondo l’azienda, le bollette del riscaldamento possono ridursi dell’80% rispetto a una pompa di calore tradizionale.

Specifiche tecniche e varianti disponibili

La pompa di calore impiega il propano (R290) come refrigerante e viene proposta in due modelli:

WDR-HP-006-UK : dimensioni di 1187 mm x 808 mm x 438 mm, peso di 110 kg e potenza massima di 3,5 kW. Ha un livello sonoro di 60 dB(A) e un COP variabile da 3,06 (con temperature di ingresso-uscita tra 47 °C e 55 °C) fino a 4,77 (tra 30 °C e 35 °C).

: dimensioni di 1187 mm x 808 mm x 438 mm, peso di 110 kg e potenza massima di 3,5 kW. Ha un livello sonoro di 60 dB(A) e un COP variabile da 3,06 (con temperature di ingresso-uscita tra 47 °C e 55 °C) fino a 4,77 (tra 30 °C e 35 °C). WDR-HP-008-UK: dimensioni di 1287 mm x 908 mm x 458 mm, peso di 134 kg e potenza massima di 5,4 kW. Con un livello sonoro di 58 dB(A), il COP di questo modello varia da 3,12 (47 °C – 55 °C) a 4,96 (30 °C – 35 °C).

In modalità raffrescamento, le pompe funzionano da 14 °C a 45 °C, con un’uscita dell’acqua tra i 5 °C e i 25 °C. In modalità riscaldamento, l’intervallo di funzionamento va da -15 °C a 45 °C, mentre l’uscita dell’acqua si attesta tra i 20 °C e i 75 °C. Per l’acqua calda sanitaria, la temperatura di funzionamento varia dai 25 °C ai 45 °C, con un’uscita dell’acqua tra i 20 °C e i 65 °C.

Queste pompe di calore offrono un’innovativa funzione di auto-tuning, che regola il funzionamento in base alla dispersione termica dell’edificio e alla previsione meteo, consentendo un adattamento intelligente alla domanda energetica senza compromettere il comfort abitativo. Inoltre, l’apertura del sistema Wondrwall HEMS a tutti i produttori di pompe di calore, secondo il CEO Daniel Burton, permette di sfruttare il potenziale di risparmio energetico anche per sistemi diversi.

