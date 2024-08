La mini turbina eolica domestica ispirata alla doppia elica del DNA, perfetta anche per le aree con poco vento

Chris Moore presenta Harmony, una turbina eolica innovativa che rende l'energia del vento accessibile e sicura per le case: scopri come questa soluzione efficiente funziona anche con venti deboli e offre protezione contro le tempeste

La turbina Harmony, ideata dall’inventore americano Chris Moore, sta per rivoluzionare il mondo dell’energia eolica. Questo dispositivo innovativo inizia a produrre elettricità con venti di soli 1,6 km/h, rendendola perfetta anche per le zone meno ventose.

Pensata per le applicazioni residenziali e su piccola scala, Harmony mira a rendere l’energia eolica accessibile a tutti, superando le barriere di costo e complessità dei sistemi convenzionali. Questa turbina promette non solo silenziosità, ma anche efficienza a basse velocità del vento e protezione contro le tempeste.

La turbina Harmony può iniziare a produrre elettricità con venti a partire da 1,6 km/h, mentre le turbine tradizionali richiedono velocità del vento superiori a 8 km/h. Questo significa che Harmony è perfetta per le aree con poco vento, offrendo una soluzione energetica anche nelle condizioni meno favorevoli. La tecnologia innovativa di Chris Moore rappresenta un vero e proprio “cambiamento di paradigma”, rendendo l’energia eolica accessibile e sfruttabile anche dai privati e dai proprietari di barche.

Un design ingegnoso

La turbina Harmony si distingue per il suo generatore ad asse verticale e per le sue pale sovrapposte che si aprono e chiudono in base alla velocità del vento. Questa caratteristica permette alla turbina di entrare automaticamente in modalità protezione durante tempeste o venti forti, continuando comunque a produrre elettricità in sicurezza. A differenza delle turbine tradizionali, che devono fermarsi in condizioni di vento estremo, Harmony adatta l’apertura delle pale per operare sempre in sicurezza.

La compattezza della turbina Harmony permette un’installazione facile su tetti o fondazioni, con un’altezza e una larghezza inferiori a due metri. Questo la rende ideale per l’uso urbano, dove lo spazio è limitato. Harmony funziona in modo silenzioso e non rappresenta un pericolo per gli animali, inclusi gli uccelli. Chris Moore è attualmente alla ricerca di investitori per sostenere la produzione su larga scala della sua invenzione. La versione base della turbina Harmony è venduta a 2500 dollari americani (circa 2300 euro), con un ritorno sull’investimento previsto in sette anni.

