La fusione nucleare sta arrivando, ma siamo pronti ai problemi che potrebbe causare?

Sebbene la fusione nucleare prometta una fonte energetica pulita e sicura, la sua realizzazione solleva complesse questioni etiche e di sostenibilità ambientale

Di fronte alla crisi climatica e all’esaurimento delle risorse energetiche tradizionali, l’idea di una fonte energetica pulita e inesauribile sembra quasi fantascientifica. Eppure, la fusione nucleare promette proprio questo: un’energia “magica” che potrebbe rivoluzionare il nostro mondo. Ma quanto siamo vicini a trasformare questa visione in realtà? Sophie Cogan, dottoranda presso l’Università di York, ha esplorato le implicazioni etiche e ambientali che potrebbero cambiare il nostro futuro energetico.

Di fronte alla crescente preoccupazione per il cambiamento climatico e la sicurezza energetica, la promessa di una fonte energetica apparentemente “pulita”, “abbondante” e “sicura” come la fusione nucleare diventa sempre più allettante. In risposta a ciò, l’industria della fusione sta crescendo rapidamente e l’idea che la fusione sia “sempre a 30 anni di distanza” sta perdendo credibilità man mano che la tecnologia supera la fase sperimentale.

Tuttavia, è facile creare un eccesso di entusiasmo attorno a una soluzione apparentemente ideale per le sfide sociali. È importante considerare che la realizzazione dell’energia da fusione potrebbe entrare in conflitto con i problemi che si propone di risolvere. Contestualizzare questo entusiasmo ed esplorare le aree in cui potrebbero sorgere queste tensioni è fondamentale per garantire che la tecnologia si sviluppi in modo etico e possa offrire un beneficio netto alla società se si dimostra fattibile.

Questioni etiche e sostenibilità ambientale

L’attrazione di una fonte energetica zero-carbonio, a basso impatto ambientale, affidabile e relativamente sicura come la fusione è evidente, soprattutto nel contesto della crescente domanda energetica globale e del cambiamento climatico. Si ritiene ampiamente che l’energia da fusione possa colmare le lacune delle fonti energetiche esistenti, aggirando l’intermittenza delle rinnovabili e evitando i rifiuti radioattivi a lunga durata e le preoccupazioni di sicurezza del nucleare convenzionale. Inoltre, aiuterebbe a ridurre il costo del carbonio e le emissioni di gas serra derivanti dai combustibili fossili.

La fusione potrebbe anche alleviare le preoccupazioni sulla sicurezza energetica, poiché alcune delle sue risorse chiave sono abbondanti. Ad esempio, il deuterio, utilizzato in alcuni processi di fusione, può essere facilmente ricavato dall’acqua di mare, riducendo la dipendenza dalle importazioni e proteggendo le nazioni dagli shock del mercato globale.

Tuttavia, questi benefici potrebbero nascondere domande etiche più profonde riguardo allo sviluppo della tecnologia e alcuni impatti potenzialmente negativi. Una delle tensioni più chiare riguarda la sostenibilità ambientale, in particolare l’associazione con la mitigazione del cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni di gas serra.

Il cambiamento climatico è una questione che si presta all’approccio del “techno-fix”, ovvero la tentazione di evitare cambiamenti importanti nel nostro comportamento perché pensiamo di poter dipendere dalla tecnologia per risolvere tutto. Questo è noto come l’argomento dell'”ostruzione della mitigazione”.

Conciliando le emissioni di gas serra con la domanda energetica, sorgono anche questioni di giustizia ed equità. La domanda energetica cresce in alcune regioni, principalmente nel sud del mondo, che hanno contribuito meno alla crisi climatica attuale. Eppure, i programmi di fusione sono prevalentemente basati nel nord del mondo. Quindi, se la fusione si dimostra fattibile, coloro che avranno accesso a questa tecnologia trasformativa non sono necessariamente quelli che ne avranno più bisogno.

Considerazioni sui materiali e impatti geopolitici

Preoccupazioni simili si trovano nei materiali utilizzati per l’energia da fusione, come il litio, il tungsteno e il cobalto. L’estrazione e la lavorazione di questi minerali emettono gas serra e, in alcuni casi, le operazioni di estrazione si trovano su o vicino alle terre dei popoli indigeni. Inoltre, le catene di approvvigionamento di questi materiali sono immerse in tensioni geopolitiche, con alleanze, collaborazioni, competizioni e potenziali monopoli in formazione.

Ad esempio, il mercurio, utilizzato nella lavorazione del litio per i reattori a fusione, è un elemento dannoso per l’ambiente e tossico, e dipende in gran parte dalla produzione cinese. Il ritmo accelerato dello sviluppo dell’energia da fusione aumenta il rischio di trascurare questi potenziali pericoli lungo il percorso.

Tuttavia, non si tratta di applicare freni morali, ma piuttosto di cambiare marcia. Affrontare queste potenziali tensioni etiche richiede una riflessione sistematica durante tutto il processo di sviluppo, dalle decisioni di progettazione e scelte dei materiali fino alle strategie di distribuzione equa e condivisione della conoscenza.

L’accesso all’energia sostiene il benessere umano e lo sviluppo, e il sistema energetico nel suo complesso ha profondi impatti sociali. Non affrontare apertamente le sfide sociali ed etiche delle nuove tecnologie emergenti in questo spazio sarebbe irresponsabile nella migliore delle ipotesi e dannoso nella peggiore. Questo è particolarmente vero quando gli impatti della tecnologia della fusione potrebbero aggravare proprio le sfide che si propone di risolvere.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: The Conversation

Ti potrebbe interessare anche: