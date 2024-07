La Francia smantella la “strada solare”. 5 milioni di finanziamenti finiscono in polvere

Inaugurata nel 2016 dalla Ministra Ségolène Royal, la "strada solare" di Tourouvre-au-Perche è stata smantellata dopo aver mostrato segni di cedimento. L'investimento di 5 milioni di euro non ha raggiunto gli obiettivi prefissati

Era stata inaugurata in pompa magna nel 2016 dall’allora Ministra della transizione ecologica della Francia, Ségolène Royal, la prima “strada solare” di Tourouvre-au-Perche. Si parla al passato perché è stata smantellata.

5 milioni di euro dei contribuenti francesi andati, è il caso di dirlo, in polvere.

Nel progetto iniziale, un chilometro di piastrelle fotovoltaiche erano state posate per garantire la percorrenza della strada nel dipartimento di Orne nella regione Normandia per produrre energia per l’intero villaggio di Tourouvre. Anzi, sembra che nelle intenzioni della ministra ci fosse di dotare mille chilometri di strada con questa tecnologia entro il 2020.

Ma il manto fotovoltaico ha iniziato fon da subito a dare segni di cedimento e mal funzionamento, con disagi alla percorrenza delle auto. Infine è stato smantellato anche il murales che era stato realizzato per abbellire la “route Solaire” e costato, ulteriori, 48.000 euro.

Per noi è stato un laboratorio su larga scala con un traffico considerevole. Ci ha permesso di validare le piastrelle utilizzate recentemente per una pista ciclabile nei Paesi Bassi. Un luogo che ci ha permesso di sviluppare la nostra tecnologia e di raggiungere un livello di maturità che ci ha consentito di commercializzarla.

Ha spiegato Etienne Gaudin, direttore di Wattway, l’azienda che ha realizzato le piastrelle… Una sperimentazione da 5 milioni di euro pubblici.

