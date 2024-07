Incredibile! Per la prima volta in USA le eolico e solare superano la produzione nucleare

Secondo uno studio di Ember, durante la prima metà del 2024, la produzione di energia da impianti eolici e solari negli Stati Uniti ha superato quella delle centrali nucleari, diventando la principale fonte di energia pulita del paese. Questo segna una significativa crescita delle energie rinnovabili pulite rispetto al passato.

Durante la prima metà di quest’anno negli Stati Uniti, la produzione energetica degli impianti eolici e solari ha per la prima volta superato quella delle centrali nucleari, divenendo la principale fonte di energia pulita nel paese.

Secondo i dati di Ember, il think tank che lavora sulle energie rinnovabili, per la prima volta in un periodo di sei mesi le forniture di elettricità da fonti rinnovabili hanno superato quelle da energia nucleare, rappresentando una pietra miliare significativa negli sforzi di transizione energetica degli Stati Uniti. La produzione di elettricità da impianti solari ed eolici su scala industriale nella prima metà del 2024 ha raggiunto il record di 401,4 terawattora (TWh), rispetto ai 390,5 TWh delle centrali nucleari.

Il 2024 sembra destinato a essere il primo anno intero in cui la maggior parte dell’elettricità degli Stati Uniti proverrà dalle rinnovabili rispetto a qualsiasi altra forma di energia pulita.

Questo è l’effetto dell’Inflation Reduction Act del 2022 (IRA), che ha portato benefici anche nelle pratiche agricoltura dell’Arizona.

Dal 2015 fino alla fine del 2023, la produzione mensile combinata di elettricità da impianti solari ed eolici su scala industriale ha superato la produzione delle centrali nucleari statunitensi solo in tre occasioni: ad aprile e maggio 2022 e ad aprile 2023, sempre secondo i dati di Ember. Mentre in questo primo semestre del 2024 si segna un quasi 3% in più rispetto al nucleare.

Durante lo stesso periodo dell’anno precedente, la produzione di elettricità da energia nucleare era superiore di oltre il 9% rispetto a quella da fonti solari ed eoliche, sottolineando quanto sia stata rapida la crescita della produzione di energia di questo settore. Infatti, in questo anno la produzione solare ed eolica è aumentata rispettivamente del 30% e del 10% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Questi straordinari risultati sono stati ottenuti grazie alla grande quantità di impianti rinnovabili installati tra il 2018 e il 2023, con il solare che ha aumentato la sua capacità di produzione del 168%, mentre l’eolico è cresciuto del 56%, sempre secondo Ember. Nello stesso periodo, la capacità di generare energia da combustibili fossili è diminuita complessivamente del 3,7%.

Questo è un ottimo segnale per tutto il settore delle rinnovabili che dimostra, dati alla mano, che con i giusti investimenti il potenziale di produzione è destinato a crescere.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Fonte: Ember

Leggi anche:

Prima di pensare al nucleare “sostenibile” dovremmo risolvere una volta per tutte il problema dei rifiuti radioattivi liquidi di oltre 30 anni fa

Fotovoltaico: ecco il parco solare più grande del Nord Italia costruito col contributo dei cittadini (dove c’era una centrale nucleare)

Torna il nucleare nella strategia energetica italiana: i primi 15 mini-reattori in 4 anni