In Spagna ora puoi ottenere energia solare dal tetto dei tuoi vicini (che diventano “host” di pannelli fotovoltaici)

In Spagna, affittare tetti a Iberdrola per l'installazione di pannelli solari offre energia pulita senza investimenti iniziali, permettendo a famiglie e aziende di risparmiare fino al 30% sulla bolletta

Pensate se il vostro tetto potesse diventare una risorsa preziosa per l’energia rinnovabile, permettendovi di risparmiare sulla bolletta e contribuire alla sostenibilità ambientale senza costi iniziali. Questo concetto innovativo è alla base dei progetti messi in atto in Spagna da Iberdrola, una multinazionale spagnola leader nel settore energetico.

Affittare il tetto a Iberdrola consente di ottenere energia pulita senza dover sostenere i costi di installazione e manutenzione dei pannelli solari. L’azienda si occupa dell’intero processo, dalla valutazione della fattibilità dell’installazione fino alla gestione delle operazioni quotidiane, garantendo un accesso semplice e diretto all’energia solare. Questo modello permette ai residenti e alle imprese di risparmiare fino al 30% sulla bolletta elettrica fin dal primo giorno.

In Spagna, questa iniziativa sta avendo un impatto significativo. Iberdrola, leader nel mercato dell’autoconsumo fotovoltaico nel paese, gestisce il 40% delle installazioni di autoconsumo. Attraverso le “Comunità Solari” di Iberdrola, i proprietari di tetti possono diventare “host solari”, ricevendo un compenso per l’uso del loro tetto e beneficiando dell’energia prodotta. I vicini che vivono entro 2 km dall’installazione possono partecipare alla comunità solare e usufruire dell’energia prodotta senza dover installare i propri pannelli.

E in Italia?

Affittare tetti a Iberdrola per l’installazione di pannelli solari consente a famiglie e aziende spagnole di beneficiare dell’energia pulita senza investimenti iniziali. Anche in Italia, le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) offrono un modello simile di sostenibilità e risparmio.

CER Italia è una delle realtà che supporta la creazione e la gestione di queste comunità energetiche nel territorio italiano. Grazie a CER Italia, è possibile partecipare alla produzione, condivisione e consumo di energia da fonti rinnovabili, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2 e promuovendo la sostenibilità a livello locale. In Italia, le comunità energetiche sono in rapida espansione, con molte iniziative attive in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna.

Fonte: Weforum – Iberdrola – CER Italia

