Il sistema fotovoltaico che trasforma i tavolini dei bar in caricatori per smartphone a costo zero

arrImmaginate di poter ricaricare il vostro smartphone semplicemente appoggiandolo sul tavolo del bar o del ristorante. Sembra fantascienza? Non più, grazie all’innovativa tecnologia Solar Top Charge. Questo sistema, ideato dall’ingegnere francese Jérôme Dufaur-Dessus, integra piccoli pannelli solari nei piani dei tavoli dei locali, trasformando i mobili comuni in vere e proprie stazioni di ricarica ecologiche.

Questi moduli solari catturano la luce solare e la convertono in elettricità, utilizzabile per ricaricare smartphone, cuffie Bluetooth, smartwatch e altri dispositivi elettronici. Nonostante le dimensioni ridotte, i pannelli solari del Solar Top Charge sono progettati per produrre energia sufficiente anche in ambienti interni non esposti direttamente alla luce solare. Questa caratteristica rende il sistema estremamente versatile e adatto a una vasta gamma di situazioni.

Una soluzione semplice e pratica

Il Solar Top Charge rappresenta una soluzione innovativa e sostenibile, in cui la domanda di praticità e funzionalità è in costante crescita. I tavoli dotate di questo sistema non solo offrono un servizio aggiuntivo ai clienti, permettendo loro di ricaricare i dispositivi elettronici mentre si godono il loro tempo libero, ma contribuiscono anche alla riduzione delle emissioni di gas serra, come spiegato da Dufaur-Dessus:

La nostra innovazione risponde a un bisogno crescente nel settore dei locali pubblici, dove i clienti cercano costantemente modi pratici per ricaricare i loro dispositivi elettronici mentre godono della loro esperienza.

Per sostenere il lancio del Solar Top Charge, Dufaur-Dessus e il suo team hanno avviato una raccolta fondi su una piattaforma di crowdfunding. L’inventore è aperto a proposte commerciali che possano favorire la diffusione del Solar Top Charge sul mercato. Inoltre, sta valutando la possibilità di concedere licenze a terzi per l’utilizzo commerciale del sistema. Questa innovazione ha già ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui una medaglia d’oro e il premio della Città di Parigi al Concours Lépine International Paris 2024.

Fonte: Onparticipe.fr

