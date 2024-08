Il segreto dietro le gigantesche turbine eoliche sottomarine installate in Brasile che ha sorpreso tutti

Le turbine eoliche sottomarine di TidalWatt rivoluzionano l'energia rinnovabile: sfruttano il potenziale energetico dell'oceano per un futuro sostenibile e sicuro

Sotto la superficie dell’oceano, si sta svolgendo una rivoluzione silenziosa che potrebbe cambiare il futuro dell’energia rinnovabile. Un’azienda brasiliana ha installato turbine eoliche sottomarine, suscitando stupore tra gli esperti del settore. Cosa ha spinto TidalWatt a esplorare le profondità marine per catturare l’energia? E come funzionano queste innovative turbine che promettono di sfruttare al massimo il potenziale del mare?

Già in passato abbiamo assistito a progetti ambiziosi come le turbine maremotrici, quindi non sorprende vedere l’evoluzione di queste tecnologie: nonostante le sfide nell’usufruire dell’energia marina, si registrano notevoli progressi nello sviluppo di tecnologie efficienti ed economiche. Attualmente, sono in corso diversi progetti in tutto il mondo e si prevede che nei prossimi decenni l’energia oceanica avrà un ruolo di primo piano. Il mare, con il suo vasto potenziale energetico, è una risorsa preziosa per raggiungere il futuro rinnovabile tanto desiderato dall’umanità.

La compagnia brasiliana ha sviluppato una propria turbina sottomarina, il Current Energy Collector Unit (UCEC), per sfruttare al meglio l’energia marina e ridurre gradualmente l’uso di combustibili fossili e le emissioni di gas inquinanti, come spiegato da Mauricio Queiroz, CEO e fondatore di TidalWatt:

Se la fonte è prevedibile e costante, offre sicurezza energetica. In questo senso, l’oceano è l’unica fonte rinnovabile sicura. Le correnti oceaniche sono già ampiamente mappate, quindi conosciamo numerose posizioni ideali per l’installazione delle nostre centrali sottomarine.

Caratteristiche delle turbine eoliche sottomarine

Le turbine sono progettate per catturare l’energia idrocinetica delle correnti sottomarine, basandosi su due principi fondamentali: l’affidabilità dell’energia oceanica e l’innocuità per la vita marina.

Secondo le stime di Queiroz, un dispositivo di tre metri di diametro della compagnia potrebbe sfruttare una corrente di 1,87 nodi per generare 5 MW, equivalenti a una turbina eolica con un diametro di 180 metri:

Praticamente la stessa potenza di una turbina eolica, ma con un diametro 60 volte inferiore.

Un aspetto distintivo di queste turbine è la loro prevedibilità, oltre ai numerosi vantaggi come l’area di superficie occupata, l’impatto ambientale e i dettagli tecnologici:

Grazie alla disponibilità della fonte, una turbina eolica produce energia in media il 30% del tempo; la nostra tecnologia lo fa per il 90% del tempo. Essendo 3.600 volte più piccole in termini di area coperta, le nostre turbine possono produrre tre volte più energia.

Le turbine sono progettate per operare in aree con correnti che superano la velocità media di un nodo. Utilizzando i dati attuali e prendendo come riferimento il consumo del Brasile, Queiroz stima che una singola turbina sottomarina potrebbe fornire energia a circa 22.800 famiglie, una svolta per chi crede nel potenziale energetico dell’oceano.

Fonte: TidalWatt

