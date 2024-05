Il Portogallo fa scuola: così è riuscito a soddisfare il 95% del suo fabbisogno energetico con fotovoltaico e rinnovabili

Buone nuove dal Portogallo! Dopo il record del Paese che a novembre scorso è riuscito ad alimentarsi al 100% con energia rinnovabile per quasi una settimana, ora un altro dato storico: il 95% della sua elettricità proviene da fonti rinnovabili

Il Portogallo? Ha tanto da insegnarci in fatto di energia da fonti rinnovabili, grazie ai suoi enormi progressi. Secondo l’operatore di rete REN, nel mese di aprile il Paese è riuscito a produrre uno “storico” 95% della sua elettricità da fonti rinnovabili, con la produzione di energia rinnovabile in media appena inferiore a quella dei primi quattro mesi dell’anno, coprendo oltre il 90% del fabbisogno energetico della nazione.

È una buona notizia nazionale all’interno di un grande cambiamento continentale: i combustibili fossili hanno fornito meno di un quarto dell’energia dell’Ue per la prima volta lo scorso mese e secondo il think tank Ember oltre il 30% dell’elettricità mondiale è ora generata utilizzando fonti rinnovabili, solare in particolare.

Leggi anche: Il Portogallo alimentato al 100% da energia rinnovabile per ben 6 giorni consecutivi: dire addio al petrolio e alla fossili è possibile!

Quali fonti rinnovabili forniscono più energia in Portogallo?

Secondo i dati, per un terzo dell’anno, le energie rinnovabili hanno rappresentato il 7% del mix elettrico del Portogallo, dietro all’eolico al 30% e agli impianti idroelettrici al 48%.

Tuttavia, “la componente solare continua a crescere in modo sostanziale”, afferma REN. Aprile ha visto “la più alta importanza mensile mai registrata” per l’energia solare, coprendo il 10,5% del consumo di elettricità del Paese.

Il Portogallo ha quindi fatto enormi passi gigante nel campo delle energie rinnovabili, rispetto al 27% nel 2005 e al 54% nel 2017. Come? Innanzitutto ha preso sul serio la decarbonizzazione in tutti i possibili modi: dall’eliminazione graduale della generazione a carbone nel 2021, al potenziamento della sua grande flotta idroelettrica con maggiore capacità di stoccaggio. E dal 2019, le aste statali di energia rinnovabile hanno aumentato i progetti su scala industriale, con una guida chiara per le aziende verdi.

Tutto ciò ha gettato le basi per alcuni momenti fondamentali: per sei giorni consecutivi lo scorso autunno, ad esempio, la produzione di energia rinnovabile ha effettivamente superato il fabbisogno elettrico del Paese.

E noi? Cosa aspettiamo?

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: