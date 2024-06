Il gigantesco progetto che rivoluzionerà l’energia pulita: ben 5 milioni di pannelli collegati (indovina dove)

Il nuovo colosso fotovoltaico delle Filippine, con una capacità di 3400 MW, rappresenta un enorme passo avanti verso un futuro energetico sostenibile, influenzando significativamente sia la produzione locale che globale di energia pulita

Come molti già sanno, l’energia solare sta vivendo una crescita senza precedenti in tutto il mondo. La tecnologia fotovoltaica ha compiuto enormi progressi, ottenendo risultati eccellenti. Questo ha reso l’energia ottenuta tramite pannelli solari sempre più accessibile e competitiva rispetto alle fonti di energia tradizionali.

Da tempo assistiamo alla creazione di grandi progetti, come immensi parchi solari, l’integrazione dell’energia fotovoltaica nel settore agricolo e l’utilizzo della superficie acquatica per i pannelli solari, ottimizzando così lo spazio disponibile. Ora, sono stati rivelati alcuni dettagli su uno dei più grandi progetti solari mai realizzati. Si sta svolgendo nelle Filippine e promette di essere uno dei giganti più impressionanti mai costruiti.

Un potenziale energetico impressionante

L’intento dietro questo progetto è grandioso, considerando che si prevede di raggiungere una capacità impressionante di produzione di 3400 megawatt (MW) ottenuti dai pannelli solari che verranno installati, supportati da 4000 megawattora (MWh) di stoccaggio in batterie. Riuscite a immaginare il potenziale di questo piano energetico?

Tale visione smette di sembrare folle quando si considera che questo progetto coprirà un’area di almeno 3500 ettari. Le operazioni di bonifica del terreno sono già in corso, preparando l’area per ospitare oltre 5 milioni di pannelli solari.

Questa capacità energetica non sarà solo significativa a livello locale, ma rappresenterà anche un impatto sulla produzione globale di energia pulita e sostenibile. Il progetto supererà per dimensioni il Parco Solare di Bhadla in India e il Parco Solare di Golmud in Cina, superando anche la capacità combinata di tutti i progetti solari collegati alla rete nelle Filippine. Si stima che genererà circa il 5% del volume totale della rete filippina e il 12% della sua domanda totale una volta completato.

Investimenti monumentali per i pannelli solari del futuro

Sebbene questa prospettiva sia molto attraente, è necessario sottolineare che il progetto è ancora nella sua prima fase. Tuttavia, la Solar Filippine New Energy Corporation (SPNEC), la società energetica dietro il progetto, stima che potrebbe essere pronto entro il primo trimestre del 2026. Alla luce di questa data, l’azienda ha accelerato i preparativi dell’area.

Con un piano di tale portata, ci si aspetta un investimento di non meno di Php200 miliardi. Tale importo non sarà stato vano poiché, una volta completato, si prevede che il progetto produrrà circa 5 miliardi di kilowattora (kWh) all’anno, pari a circa il 5% del volume totale della rete filippina e al 12% della sua domanda.

Questo rappresenta non solo un grande progresso per l’energia rinnovabile nelle Filippine, ma anche un passo importante nella più ampia lotta globale contro il cambiamento climatico. Le Filippine stanno dando l’esempio ad altri paesi nella costruzione di un futuro energetico più pulito, sostenibile e affidabile.

