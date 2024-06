I generatori di energia mareomotrice stampati in 3D per case galleggianti: basta gettare l’ancora e accenderli

Chinook 3.0, il dispositivo a energia mareomotrice che fornisce fino a 1,6 kilowatt di potenza per piccole imbarcazioni e case galleggianti, utilizzando la forza delle maree per una navigazione sostenibile e a basso costo

A Juneau, in Alaska, un inventore ha trovato un modo innovativo per decarbonizzare le piccole imbarcazioni sfruttando l’energia delle maree. Lance McMullan ha creato il Chinook 3.0, un dispositivo che può generare fino a 1,6 kilowatt di potenza dal movimento delle maree. Questo dispositivo è semplice da usare quanto gettare un’ancora e potrebbe rivoluzionare l’energia per le barche e le case galleggianti.

Con la sua startup Sitkana, McMullan ha raccolto 90.000 dollari in finanziamenti iniziali e ha testato con successo il prototipo su larga scala. Il Chinook 3.0 è progettato per fornire energia a bordo di imbarcazioni abitabili e case galleggianti, alimentando tutte le apparecchiature, tranne il motore, quando si è ancorati.

Chinook 3.0

Il primo prototipo su larga scala, il Chinook 3.0, è stato testato con successo, raggiungendo livelli di potenza fluttuanti fino a 1,6 kilowatt. Questo dispositivo è pensato per imbarcazioni da vivere a bordo, case galleggianti e piccole imbarcazioni da pesca, fornendo energia per tutte le apparecchiature a bordo, tranne il motore, quando si è ancorati​.

McMullan, originario del Texas, ha dedicato anni allo sviluppo della capacità di energia mareomotrice in Alaska. Le conformazioni geografiche della regione, con fiordi ripidi e insenature, amplificano la potenza naturale delle maree, rendendola ideale per la generazione di energia. Il funzionamento del Chinook è simile a quello di una turbina eolica: sfrutta l’energia cinetica dell’acqua per generare elettricità. Poiché l’acqua è molto più densa dell’aria, l’effetto è amplificato, e le maree, essendo costanti, offrono un’energia più affidabile rispetto al vento​.

Sitkana utilizza la stampa 3D per produrre generatori di energia mareomotrice a basso costo. Il Chinook pesa circa 100 libbre, rendendolo più facile da trasportare rispetto a un generatore diesel. Inoltre, Sitkana ha in programma una versione più grande chiamata Orca, progettata per abitazioni costiere, in grado di generare 3,6 kilowatt, e una versione più piccola da 20 watt per barche a vela​.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Sitkana

Ti potrebbe interessare anche: