Hai un’impresa e vivi nel Lazio? Ci sono 40 milioni di euro a disposizione per risparmio energetico e rinnovabili

La Regione Lazio mette a disposizione un bando con finanziamenti fino a 40 milioni di euro a sostegno di azioni di efficientamento energetico e produzione di energia rinnovabile per le imprese. Il progetti che potranno partecipare al bando non dovranno essere di importo inferiore a 150 mila euro con un contributo massimo di 2 milioni di euro. Non è previsto un tetto massimo al valore del progetto e il contributo relativo agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non può superare il 50% del totale finanziabile sull’intero progetto.

Sei un imprenditore o un’imprenditrice? Vivi nel Lazio? Questa notizia fa per te!

È arrivato un bando con a disposizione un fondo di ben 40 milioni di euro a sostegno di progetti per il risparmio energetico e per la produzione di energia da fonti rinnovabili delle imprese.

La transizione energetica delle imprese è un processo cruciale nel contesto dell’attuale crisi climatica e delle pressioni economiche globali per ridurre le emissioni di carbonio e adottare pratiche più sostenibili. Ma spesso la volontà degli imprenditori di intraprendere la strada della produzione energetica più pulita, si scontra con le possibilità economiche.

La misura “Efficienza Energetica e Rinnovabili per le Imprese” della Regione Lazio è stata presentata pochi giorni fa a Roma attinge a risorse del programma FESR 2021-2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale) e i contributi saranno a fondo perduto.

Il progetti che potranno partecipare al bando non dovranno essere di importo inferiore a 150 mila euro con un contributo massimo di 2 milioni di euro. Non è previsto un tetto al valore del progetto e il contributo relativo agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non può superare il 50% del totale finanziabile sull’intero progetto.

Un ottimo strumento per investire nella realizzazione di impianti fotovoltaici, eolici e in generale nelle rinnovabili a disposizione del territorio, ma anche nell’efficientamento energetico dei processi produttivi e degli edifici, nei sistemi di monitoraggio per ottimizzare l’uso dell’energia.

Le imprese potranno presentare la domanda per accedere al fondo online, tramite la piattaforma GeCoWEB Plus di Lazio Innova. C’è tempo fino 16 settembre 2024, per preparare la proposta poiché è in questo che giorno sarà possibile inserire la propria domanda. La velocità è tutto: le risorse saranno distribuite fino a esaurimento.

Un buon segnale da pare della Regione Lazio per favorire la sostenibilità delle imprese e renderle sempre più competitive.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Regione Lazio

Leggi anche:

Basta plastica monouso! Arriva il bonus fino a 10mila euro per le imprese che scelgono gli imballaggi riutilizzabili o compostabili

Il Parlamento europeo vota a favore della legge che impone alle imprese il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente