Hai mai pensato di camminare su un pannello fotovoltaico? Questa è la pavimentazione solare calpestabile (una rivoluzione!)

Ankara Solar ha lanciato PV Floor, una linea di pannelli solari calpestabili con vetro antiscivolo: disponibile per progetti residenziali e commerciali, questa innovazione è ora accessibile anche nei mercati europei e statunitensi

Ankara Solar, azienda turca specializzata nella produzione di moduli solari, ha introdotto sul mercato PV Floor, una linea innovativa di pannelli solari che possono essere utilizzati come pavimentazione in vetro antiscivolo.

Questo prodotto è pensato per applicazioni residenziali e commerciali, inclusi centri commerciali, vialetti, parcheggi, terrazze, passerelle e aree pedonali. La gamma è stata lanciata inizialmente in Turchia e Grecia nel 2022, ed è ora disponibile anche nei mercati europei e statunitensi.

Il portavoce di Ankara Solar ha dichiarato che il ritorno dell’investimento (ROI) per un sistema da 1 kW in Spagna o in Grecia è di circa 4-5 anni. Il sistema PV Floor viene venduto con piedistalli regolabili, realizzati in polipropilene, che hanno una resistenza centrale di 1000 kg. Questi piedistalli, che non richiedono strutture in acciaio o alluminio, hanno un diametro di base di 200 mm e un diametro superiore di 120 mm, con regolazioni che variano tra 50 mm e 260 mm.

I modelli di pannelli solari PV Floor, denominati PVF-08-30W e PVF-08-120W, sono coperti da una garanzia di 8 anni e una garanzia di prestazioni lineari di 10 anni. Entrambi i modelli dispongono di scatole di giunzione standard IP65 e sono progettati per funzionare in un intervallo di temperatura compreso tra -40°C e 85°C. La pellicola posteriore è disponibile in bianco, nero o trasparente, e i moduli supportano una tensione di sistema massima di 1.000 V.

Specifiche tecniche

Il modello PVF-08-30W, con una potenza di 30 W, offre un’efficienza del 17% ed è composto da otto celle monocristalline a 10 busbar con taglio a metà. Ha una tensione a circuito aperto di 6,49 V e una corrente di cortocircuito di 5,54 A. La parte frontale è realizzata in vetro antiscivolo da 10 mm, con un peso complessivo di 5,2 kg e dimensioni di 450 mm x 450 mm x 10,5 mm.

Il modello PVF-32-120W, più potente con 120 W, raggiunge un’efficienza del 17,84%. Anch’esso utilizza celle monocristalline a 10 busbar con taglio a metà, distribuite su 32 unità. La tensione a circuito aperto è di 26,19 V, mentre la corrente di cortocircuito è di 5,62 A. Il vetro frontale antiscivolo è di 8 mm, con un peso di 15 kg e dimensioni di 820 mm x 820 mm x 10,5 mm.

Per sistemi connessi alla rete, Ankara Solar raccomanda l’uso di microinverter o inverter on-grid, mentre per sistemi di accumulo sono necessari inverter off-grid o ibridi e sistemi di stoccaggio. I prodotti possono essere integrati con soluzioni di accumulo di energia di fornitori come Zendure, Anker ed Ecoflow. I tempi di consegna per ordini di grandi volumi variano generalmente tra 3 e 6 settimane, a seconda della quantità ordinata.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Ankara Solar

Ti potrebbe interessare anche: