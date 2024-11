Fusione nucleare: il rivoluzionario reattore francese che rimane sempre acceso e promette energia pulita e continua

Scoperto in Francia uno stellarator in grado di funzionare senza interruzioni, una tecnologia che potrebbe rivoluzionare il settore energetico: con un design avanzato e superconduttori HTS, questo reattore promette efficienza e continuità

Una nuova e promettente scoperta nel campo della fusione nucleare arriva dalla Francia, dove l’azienda Renaissance Fusion sta sviluppando uno stellarator progettato per funzionare ininterrottamente, offrendo una possibilità unica di energia continua e sostenibile.

Gli stellarator si distinguono dai più comuni reattori tokamak per l’uso di campi magnetici tridimensionali, che permettono di confinare il plasma senza ricorrere a impulsi o all’utilizzo di correnti. A differenza della fusione laser, che consuma fino a 100 kWh per produrre un solo kWh di energia, questo stellarator necessita di soli 2-3 kWh per lo stesso risultato, raggiungendo un’efficienza impressionante.

Un sistema compatto e semplificato

Questa nuova tecnologia si fonda su tre componenti innovativi:

Magneti superconduttori ad alta temperatura (HTS), per intensificare i campi magnetici; Scudi di metallo liquido, che proteggono le pareti del reattore e ottimizzano il raffreddamento; Design avanzato dello stellarator, che consente un utilizzo costante e continuo.

Con l’introduzione di magneti più potenti e resistenti, Renaissance Fusion ha potuto ridurre drasticamente il volume del plasma, rendendo l’intero reattore più piccolo ed economicamente sostenibile. Il calore generato dalla fusione viene catturato efficacemente da uno schermo di metallo liquido, consentendo la generazione di campi magnetici ancora più potenti, mentre il reattore risulta compatto ed efficiente.

L’azienda punta ora a realizzare una centrale a fusione nucleare basata su questo modello di stellarator, che potrebbe rappresentare una svolta nella ricerca energetica globale.

Fonte: Renfusion

