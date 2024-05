Il frigo in argilla che funziona senza elettricità e permette di conservare cibo e farmaci nel deserto

Go Energy Less è un frigo perfetto per le zone rurali dove manca l’elettricità: l’evaporazione dell’acqua dalla sabbia dissipa il calore e mantiene bassa la temperatura al suo interno

Go Energy Less è un’invenzione che punta a rivoluzionare il concetto di refrigerazione nelle zone del Marocco prive di elettricità. Creato dall’ingegnere Raowia Lamhar, questo innovativo frigorifero del deserto sfrutta un antico metodo di conservazione per mantenere il cibo fresco senza alcuna fonte di energia elettrica.

L’ispirazione per Go Energy Less è nata nel 2015, quando Lamhar si trovava in un viaggio di studio vicino a Khénifra, una zona montana isolata del Marocco. Qui ha notato la mancanza di elettricità e acqua corrente, rendendo difficile la conservazione di cibo e medicine.

Ecoref maintient les aliments au frais et permet de les conserver 10 fois plus longtemps que l’ordinaire, en utilisant… Posted by ‎Dar tine دار الطين‎ on Saturday, August 15, 2015

Per risolvere questo problema, ha progettato un frigorifero in argilla che utilizza un sistema di evaporazione dell’acqua (raffreddamento evaporativo) per mantenere una temperatura fresca all’interno. Il design del frigorifero, ispirato all’arte marocchina, consiste in due vasi di argilla di dimensioni diverse collegati tra loro e separati da uno strato di sabbia bagnata.

L’evaporazione dell’acqua dalla sabbia dissipa il calore all’interno del frigorifero, mantenendo una temperatura costante di 6ºC nelle zone aride e di 12ºC nelle zone umide. Questo rende Go Energy Less ideale per conservare cibo e medicine, inclusi farmaci sensibili come l’insulina, nelle comunità rurali e urbane del Marocco.

اليوم كي شرفنا اننا نشاركو معاكم اطلاق اول منتوج ديالنا محافظ على الطعام طبيعي ، بلا ضو و بتصميم مغربي 100% !!!#الطاقة… Posted by ‎Dar tine دار الطين‎ on Tuesday, March 22, 2016

Permette anche di conservare le medicine

L’azienda fondata da Lamhar nel 2016 produce due modelli di frigorifero, uno per le zone rurali e uno per le aree urbane, con prezzi accessibili rispettivamente di 220 e 500 dirham. Questo frigorifero ha avuto un impatto significativo sulle comunità marocchine, offrendo loro una soluzione pratica e sostenibile per la conservazione dei prodotti alimentari senza dover dipendere dall’elettricità.

Oltre a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali del Marocco, Go Energy Less ha attirato l’attenzione di tante persone preoccupate per l’ambiente e la gestione dell’energia in tutto il mondo. La sua efficacia nel conservare il cibo senza elettricità lo rende un’opzione interessante anche per le famiglie urbane, contribuendo così a ridurre l’impatto ambientale dei tradizionali frigoriferi elettrici.

Non dimentichiamo il fatto che questo sistema permette anche di conservare le medicine per le persone affette da malattie croniche i cui farmaci devono rimanere in fresco necessariamente. L’unico vincolo per fare funzionare questo frigo senza elettricità è che la sabbia sia cosparsa d’acqua ogni giorno.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: