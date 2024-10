Fotovoltaico: questo stadio di calcio norvegese è diventato il più grande impianto solare bifacciale del mondo

L’impianto solare bifacciale verticale più grande del mondo è stato realizzato in Norvegia, ma non in un terreno agricolo o su un campo abbandonato, bensì in un stadio di calcio.

L’enorme impianto da 248,4 kWp è stato, infatti, realizzato a Oslo nell’Ullevaal Stadion, lo stadio nazionale di calcio norvegese. Questa installazione è ora ufficialmente la più grande bifacciale verticale realizzata a livello mondiale.

Il solare verticale bifacciale sta facendo parlare di sé, grazie alla buona resa e al risparmio di spazio, come nel caso dei vigneti in Sicilia, dove produce energia e crea ombra per le viti nelle giornate torride.

Ma quello norvegese, oltre ad essere stato realizzato in pochi giorni su una superficie di copertura bituminosa, è ufficialmente il più grande impianto solare bifacciale verticale su tetto a livello mondiale. È stato realizzato da Over Easy Solar in partnership con Solenergi FUSen, entrambe aziende norvegesi che sviluppano, producono e installano progetti di fotovoltaico.

Il progetto vanta 1242 unità solari verticali da 200 Wp ciascuna, progettate per massimizzare l’esposizione solare. Questo impianto è in grado di generare 219.000 kWh di energia pulita ogni anno, contribuendo in modo significativo alla riduzione delle emissioni di carbonio.

I pannelli solari verticali installati all’Ullevaal Stadion hanno dimostrato un rendimento specifico superiore del 20-30% rispetto ai sistemi solari tradizionali su tetto piano. La disposizione sud-nord (con un orientamento di 20 gradi a est del sud) consente una distribuzione ottimale della produzione energetica durante tutto l’anno, con picchi di efficienza nei mesi invernali. Inoltre, la minore copertura nevosa (favorita dalla disposizione verticale che fa scivolare via lo strato di neve) e l’effetto albedo della neve, cioè il fenomeno di riflessione della luce su una superficie bianca, favoriscono una maggiore resa energetica durante la stagione invernale. Questi moduli hanno inoltre un peso ridotto, una caratteristica che ha facilitato l’installazione, oltre a eventuali ispezioni e riparazioni.

Questo record mondiale rappresenta un importante passo avanti per l’energia solare, ma siamo convinti che verrà presto superato, poiché la tecnologia continua a evolversi.

Fonte: Over Easy Solar

