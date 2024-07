Fotovoltaico: questo spin-off del MIT ha ricevuto 27 milioni di dollari per produrre in massa pannelli solari in perovskite

I nuovi pannelli solari in perovskite di Swift Solar offrono alta efficienza e risparmio energetico per le abitazioni, rivoluzionando il mercato dell'energia solare

L’azienda Swift Solar, fondata nel 2017 come spin-off del MIT, Stanford University e National Renewable Energy Laboratory (NREL), sta rivoluzionando il settore dell’energia solare con la tecnologia a perovskite tandem. Ma di cosa si tratta? L’azienda sta pianificando di costruire una fabbrica negli Stati Uniti nei prossimi due o tre anni per produrre i suoi pannelli solari a film sottile, che integrano perovskite tandem. Questa tecnologia promette di rivoluzionare il mercato grazie all’alta efficienza e ai costi ridotti di produzione.

Questi nuovi pannelli solari in perovskite promettono di rivoluzionare il mercato dell’energia solare, grazie alla loro alta efficienza e ai costi ridotti. Con un finanziamento di 27 milioni di dollari, l’azienda è pronta a portare questa tecnologia innovativa nelle case di tutti, come da lei stessa annunciato in un comunicato ufficiale:

Le nostre celle solari avanzate in perovskite possono superare qualsiasi cosa attualmente disponibile sul mercato. Le persone potrebbero non rendersi conto che oggi la produzione solare è concentrata in Cina e nel sud-est asiatico. Swift Solar riporterà la produzione solare avanzata negli Stati Uniti e rafforzerà il nostro settore nazionale delle energie rinnovabili. Si tratta di un’opportunità senza precedenti per rimodellare l’industria solare globale. Con questo round, siamo entusiasti di collaborare con investitori strategici e deeptech di livello mondiale per portare Swift al livello successivo.

Caratteristiche tecniche dei pannelli solari in perovskite

I pannelli solari in perovskite di Swift Solar sono basati su una tecnologia avanzata che combina perovskiti alogenate di metallo con silicio o altre perovskiti, creando celle solari tandem. Questa combinazione permette di ottenere un’efficienza significativamente maggiore rispetto alle celle solari tradizionali. Di seguito, alcune delle principali caratteristiche tecniche:

Alta efficienza: Le celle solari tandem in perovskite possono raggiungere un’efficienza di conversione energetica superiore rispetto ai pannelli solari convenzionali. Questo significa che possono generare più energia dallo stesso quantitativo di luce solare. Produzione continua: La tecnologia di deposizione a vapore sviluppata dall’azienda consente una produzione continua del materiale perovskitico in meno di cinque minuti. Questo metodo risolve i problemi di lentezza e discontinuità dei processi di produzione tradizionali​. Riduzione dei materiali: La produzione di celle solari in perovskite richiede meno materiali rispetto alle tecnologie tradizionali, contribuendo a ridurre i costi di produzione e l’impatto ambientale​. Durata e stabilità: I nuovi pannelli sono progettati per offrire una lunga durata e resistere a diverse condizioni ambientali, garantendo prestazioni stabili nel tempo.

L’adozione dei pannelli solari in perovskite può inoltre portare numerosi vantaggi alle abitazioni, tra cui:

Risparmio energetico: Grazie alla loro alta efficienza, i pannelli in perovskite possono generare più energia, riducendo la dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali e abbassando le bollette energetiche. Riduzione dei costi: La tecnologia in perovskite promette di abbassare i costi del solare fino al 30%, rendendo l’energia solare più accessibile e conveniente. Sostenibilità ambientale: La produzione di questi pannelli richiede meno energia e materiali, riducendo l’impatto ambientale e contribuendo a una maggiore sostenibilità. Versatilità di applicazione: Oltre alle abitazioni, i pannelli solari in perovskite possono essere utilizzati in applicazioni ad alte prestazioni, come i tetti delle auto o i satelliti spaziali, offrendo soluzioni energetiche innovative in diversi settori​.

Nonostante la disponibilità sia attualmente limitata agli Stati Uniti, l’azienda sta lavorando per espandere la sua capacità produttiva e, in futuro, potrebbe rendere i suoi prodotti disponibili a livello internazionale, compresa l’Italia​.

