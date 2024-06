Fotovoltaico: queste celle solari tandem infrangono il record di efficienza del 34%

Durante la fiera SNEC a Shanghai, Longi ha annunciato di aver raggiunto un'efficienza record mondiale del 34,6% per una cella solare tandem perovskite-silicio, risultato certificato dall'European Solar Test Installation (ESTI)

Un’innovazione rivoluzionaria nel settore dell’energia solare potrebbe presto cambiare il panorama delle energie rinnovabili. Longi, un’azienda leader nel settore fotovoltaico, ha recentemente annunciato di aver raggiunto un nuovo record di efficienza per una cella solare tandem perovskite-silicio, stabilendo un nuovo record mondiale. Come ci sono riusciti? E soprattutto, cosa significa questo per il futuro dell’energia solare?

L’European Solar Test Installation (ESTI) ha confermato il nuovo record mondiale di Longi, che ha raggiunto un’efficienza del 34,6% per una cella solare tandem perovskite-silicio. Questo annuncio è stato fatto durante la fiera SNEC di Shanghai, in Cina, segnando un importante traguardo nella tecnologia solare.

Tecnologia inarrestabile

Come appena accennato, Longi ha annunciato allo SNEC di Shanghai di aver raggiunto un’efficienza di conversione di potenza del 34,6% per una cella solare tandem perovskite-silicio. Questo risultato, certificato dall’European Solar Test Installation (ESTI), rappresenta un nuovo record mondiale per questa tipologia di cella. In precedenza, Longi aveva detenuto il record con un’efficienza del 33,9% raggiunta a novembre.

Il successo è stato possibile grazie all’ottimizzazione del processo di deposizione del film sottile dello strato di trasporto degli elettroni, allo sviluppo e utilizzo di materiali di passivazione dei difetti ad alta efficienza e alla progettazione di strutture di passivazione interfaciale di alta qualità. Nonostante la mancanza di dettagli ulteriori, questi miglioramenti tecnologici sono stati cruciali per raggiungere l’alta efficienza.

Nel giugno dello stesso anno, Longi aveva già riportato un’efficienza del 33,5% per la stessa tipologia di cella, anche questi risultati certificati dall’ESTI. Questo rappresentava un incremento significativo rispetto all’efficienza del 31,8% annunciata durante l’edizione dello SNEC dell’anno precedente. Dal mese di aprile 2021, Longi ha battuto il record mondiale di efficienza delle celle solari per ben 16 volte. A novembre 2022, l’azienda aveva già rivendicato l’efficienza più alta al mondo per celle al silicio con un rating del 26,81% per una cella solare a eterogiunzione non specificata.

Fonte: Longi

