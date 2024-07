Fotovoltaico, questa start-up ha trovato il modo di installare impianti solari su terreni ripidi e scoscesi

Bill Gates, l'imprenditore americano dietro Microsoft e il famoso sistema operativo Windows, ha deciso di finanziare una start-up innovativa attraverso la sua fondazione. Questa start-up è focalizzata sulla costruzione di impianti fotovoltaici su terreni ripidi e difficili, considerati inadatti per i moduli solari tradizionali. La realizzazione degli impianti sarà affidata a robot avanzati.

Come installare parchi solari efficienti su terreni molto ripidi e scoscesi? La risposta arriva da una start up americana che sta sfruttando i robot per costruire impianti fotovoltaici anche nei terreni più ripidi e difficili da raggiungere.

Finanziata dalla fondazione Breakthrough Energy Ventures, insieme a Kholsa Ventures, Planted Solar, la start-up di Oakland in capo al progetto, vuole, infatti realizzare centrali elettriche alimentate dal sole su terreni scoscesi e insoliti per dei moduli fotovoltaici grazie a speciali robot e software all’avanguardia. L’azienda che si sta occupando della realizzazione ha ricevuto fondi anche dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, segno che c’è grande attenzione per questo progetto. La società stima, infatti, che solo negli Stati Uniti, nei prossimi anni saranno necessari quasi 9 milioni di ettari di terreno per la produzione di elettricità da fotovoltaico.

Con questo sistema sarà possibile impiantare i pannelli su terreni grezzi, senza necessità di livellamento e che potranno avere pendenze fino a 27 gradi (circa il 50%). Per rendere possibile questo tipo di installazione, Planted Solar si avvale di un software di cui è proprietaria, mentre i lavori di costruzione sono assicurati da robot. L’utilizzo di questi strumenti sembra ridurre costi e tempi di realizzazione.

L’altro aspetto interessante è che i moduli in questo progetto sono tutti ravvicinati e non distanziati come negli impianti convenzionali. L’azienda afferma che con questo sistema è possibile preservare il suolo e al tempo stesso produrre 1 Mw di energia su solo 8000 metri quadrati di terreno.

