Fotovoltaico portatile: il rivoluzionario generatore solare che produce elettricità, depura e scalda l’acqua tutto in uno

Ti sei mai trovato senza elettricità durante un blackout o senza acqua potabile in campeggio? Hai mai pensato a come sarebbe vivere off-grid, ma non hai idea di come affrontare le necessità energetiche e idriche? Il Gen20 potrebbe essere la soluzione che stavi cercando: si tratta di un generatore solare multifunzione che sta cambiando il modo in cui pensiamo all’energia e all’acqua.

Il Gen20 utilizza moduli solari ibridi elettrici-termici con tecnologia HJT (eterogiunzione) di tipo N. Ogni modulo è composto da 28 celle, garantendo una potenza di picco di 540 watt. Questa tecnologia avanzata assicura un’efficienza elevata nella conversione dell’energia solare, rendendo il Gen20 una soluzione all’avanguardia per chi cerca una fonte di energia sostenibile e affidabile.

Oltre a generare elettricità, il Gen20 è progettato per filtrare fino a 750 litri di acqua all’ora con un filtro a sedimenti da 5 micron e tubi lunghi 7,6 metri. Inoltre, è dotato di un serbatoio d’acqua calda da circa 200 litri. Questo lo rende ideale non solo per l’energia, ma anche per fornire acqua potabile e calda, un aspetto cruciale in contesti di emergenza o in aree remote.

Energia a portata di mano

Con un design portatile e un peso variabile tra 110 kg e 204 kg a seconda dei moduli installati, il Gen20 è perfetto per la vita off-grid. Dispone di 8 porte USB di tipo 2 per ricaricare dispositivi portatili e di un cavo ausiliario da 20 ampere controllabile tramite interruttore. Questa versatilità lo rende una scelta eccellente per chi cerca una soluzione energetica completa e facilmente trasportabile.

Il Gen20 si distingue per la sua capacità di offrire una soluzione energetica completa e sostenibile. La combinazione di produzione di elettricità, filtrazione e riscaldamento dell’acqua, unita alla portabilità e agli incentivi fiscali, lo rende una scelta innovativa per chi cerca indipendenza energetica.

Che tu sia un appassionato di vita off-grid o semplicemente alla ricerca di soluzioni eco-sostenibili, il Gen20 promette di rivoluzionare il tuo approccio all’energia.

Fonte: Powerpanel

