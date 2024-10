Fotovoltaico portatile: il pannello solare che si piega come un origami creato dagli ingegneri della NASA

Il Sego Charger, ispirato ai progetti della NASA, è un pannello solare pieghevole che punta a trasformare il modo in cui i viaggiatori accedono all’energia fotovoltaica

Metti insieme un po’ di scienza, un pizzico di origami e la creatività di ex-ingegneri NASA: il risultato è Sego, un pannello solare che si piega come un foglio di carta ma è incredibilmente efficiente. Nato nello Utah, questo gioiellino di Sego Innovations si richiude fino a un ottavo della sua dimensione in meno di un secondo. Comodo, compatto, essenziale – sembra pensato per chi ama scappare dalla routine, campeggiare in qualche posto sperduto o, semplicemente, vivere fuori rete. Infatti, quando è ripiegato, questo pannello diventa così piccolo che si può quasi infilarlo in tasca.

L’origami, ampiamente usato dalla NASA, ha dimostrato la sua utilità nel risolvere problemi di ingegneria complessi, come la progettazione di strutture ripiegabili per missioni spaziali. I fondatori di Sego Innovations hanno adottato la stessa filosofia per il Sego Charger, che pesa solo 1,4 kg e può essere ridotto a un ottavo della sua dimensione in un istante. Quando chiuso, occupa poco più di 20 cm e può essere facilmente riposto in uno zaino.

Un pannello versatile e potente

Il Sego Charger è dotato di celle solari SunPower, integrate in una struttura certificata IP67, resistente all’acqua e alla polvere. Con una capacità di 25 watt, è ideale per alimentare piccoli dispositivi, rendendolo uno strumento utile sia per l’uso quotidiano sia per le emergenze. Sego Innovations ha inoltre annunciato l’intenzione di produrre varianti più potenti, da 50 fino a 400 watt, per adattarsi a esigenze più impegnative. Attualmente, è disponibile su Indiegogo a un prezzo promozionale di 289 dollari.

Il Sego Charger, in pochi mesi, ha ricevuto un buon riscontro. Sego Innovations ha recentemente modificato il design per migliorare la resistenza del pannello, benché siano ancora previsti ritardi nelle consegne. Questo prodotto sembra avere il potenziale per rivoluzionare l’energia solare portatile, offrendo una soluzione pratica e sostenibile a chi desidera un accesso all’energia fuori rete.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Indiegogo

Ti potrebbe interessare anche: