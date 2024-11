Fotovoltaico: nella periferia di Roma sta per sorgere il primo (e più grande) parco solare pubblico d’Italia

Il progetto "Parco Solare Le Torri" di Tor Bella Monaca avrà una capacità di 554 kW, coprendo il 95,5% del fabbisogno locale e riducendo 170 tonnellate annue di CO2. Sarà il primo parco pubblico d'Italia

Il Parco Solare Le Torri di Tor Bella Monaca si farà! Il progetto era stato presentato alla Camera dei Deputati nell’estate del 2023 e, proprio qualche giorno fa, è stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione di questo ambizioso progetto, definito da Nicola Franco, presidente del VI Municipio,

L’unico parco solare pubblico di tutta Italia. Si sta scrivendo un pezzo di storia.

Il progetto è promosso dal Municipio Roma VI in collaborazione con il Comune e il Ministero dell’Ambiente. Il parco avrà una capacità di 554 kilowatt, coprendo il 95,5% del fabbisogno energetico locale e riducendo di 170 tonnellate annue le emissioni di CO2, con un risparmio di 135 tonnellate di petrolio.

Inoltre, il Presidente del Municipio VI sottolinea che l’iniziativa rappresenta un modello di decentramento amministrativo, in quanto sarà realizzata grazie a una partnership pubblico-privata con la società Engie e un investimento di 1,5 milioni di euro. Il progetto prevede l’utilizzo di un terreno comunale per la produzione di energia, senza costi per i cittadini, e consentirà di ridurre le spese energetiche dei residenti, redistribuendo l’energia in eccesso sotto forma di buoni per le fasce più deboli della popolazione.

Il piano prevede anche l’installazione di pannelli solari sui plessi della scuola “Melissa Bassi” in via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca e la creazione di nuove aree verdi per catturare fino a 4.000 chili di anidride carbonica in vent’anni. L’Orto Botanico dell’Università di Roma Tor Vergata partecipa al progetto con un piano di forestazione urbana che prevede la piantumazione di specie autoctone della macchia mediterranea, ad alta capacità di accumulo di CO2, contribuendo così alla riduzione dell’inquinamento e al miglioramento del microclima. Tra le specie selezionate figurano il cerro, l’albero di Giuda, il frassino, l’acero minore e arbusti mediterranei con proprietà antismog.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Roma Capitale

Leggi anche: