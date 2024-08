Fotovoltaico: lo studio che dimostra tutti i vantaggi di coprire le autostrade mondiali con tetti di pannelli solari

Una ricerca innovativa suggerisce che coprire le autostrade mondiali con tetti solari potrebbe ridurre le emissioni di CO2 del 28%, generare elettricità e migliorare la sicurezza stradale

Secondo una nuova ricerca, coprire le autostrade mondiali con tetti di pannelli solari potrebbe ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica e gli incidenti stradali. L’ambiziosa stima, che ha calcolato costi e benefici dell’installazione di tetti solari su scala globale, suggerisce una riduzione delle emissioni di carbonio del 28%, diminuendo la necessità di combustibili fossili.

La ricerca, pubblicata su Earth’s Future, immagina una rete di pannelli solari elevati sopra le autostrade e le principali strade, in grado di generare elettricità e proteggere i veicoli dalle intemperie. Ling Yao, scienziato di telerilevamento presso l’Accademia cinese delle scienze e autore principale dello studio, ha affermato:

Esistono alcuni programmi pilota di tetti fotovoltaici sulle autostrade, ma non alla scala che abbiamo immaginato. Coprire le autostrade della Terra con tetti solari potrebbe generare 17,58 petawattora di elettricità all’anno, pari a oltre il 60% del consumo mondiale di elettricità nel 2023.

Gli autori dello studio sottolineano l’importanza di soluzioni innovative per ridurre le emissioni di carbonio e raggiungere l’obiettivo di riscaldamento di 1,5 gradi Celsius fissato dal Panel Intergovernativo sul Cambiamento Climatico. Tra il 2012 e il 2021, il 40% delle nuove fonti rinnovabili installate era costituito da pannelli solari. Con il calo dei costi dei pannelli solari, progetti creativi come quello di Yao potrebbero facilitare la transizione globale verso l’energia sostenibile.

Ispirazione per un futuro sostenibile

L’idea di questo studio innovativo è nata quando Yao, durante il suo tragitto serale su un cavalcavia, ha pensato:

Le strade sono connesse tra loro, proprio come una rete. Perché non trasformare le nostre strade in una rete di fotovoltaici?

Coprire le autostrade con tetti solari utilizza terreni già sviluppati per generare elettricità, riducendo la domanda di energia da fonti di gas serra e, di conseguenza, le emissioni di carbonio. La Terra è coperta da oltre 3,2 milioni di chilometri di autostrade, sufficienti a girare intorno all’equatore 251 volte.

Sebbene negli ultimi anni i parcheggi coperti da tetti solari siano aumentati, le strade pavimentate e coperte di pannelli fotovoltaici sono ancora agli inizi. Alcuni paesi hanno avviato piccoli progetti pilota, ma estesi tratti di autostrade coperte da pannelli solari sono ancora lontani.

I ricercatori hanno esaminato le autostrade e le principali arterie stradali del mondo, calcolando il costo per costruire e mantenere una rete di pannelli solari in ogni paese o regione. Hanno basato le loro analisi su pannelli fotovoltaici in polisilicio con 250 watt di potenza massima, inclinati di 10 gradi verso le corsie esterne delle autostrade.

Secondo Yao, installare tetti solari sulle autostrade del mondo richiederebbe 52,3 miliardi di pannelli solari, generando fino a 17.578 terawattora all’anno, più di quattro volte la produzione energetica annuale degli Stati Uniti. Coprire le principali arterie stradali genererebbe ulteriori 13.570 terawattora all’anno.

Il costo per megawattora e il potenziale di generazione energetica variano geograficamente, con la maggior parte delle installazioni vicine a zone densamente popolate con molte autostrade, come la Cina orientale, l’Europa occidentale e la costa orientale degli Stati Uniti.

Impatti ambientali e sicurezza stradale

Installare tetti fotovoltaici sulle autostrade globali potrebbe produrre abbastanza energia da sostituire l’equivalente di 9,66 gigatoni di anidride carbonica generata da combustibili fossili all’anno, pari a due terzi delle emissioni di gas serra degli Stati Uniti nel 2022. Yao ha dichiarato:

Mi ha davvero sorpreso. Non mi rendevo conto che solo le autostrade potessero supportare la distribuzione di così grandi impianti fotovoltaici, generando più della metà della domanda mondiale di elettricità e alleviando notevolmente la pressione per ridurre le emissioni globali di carbonio.

I tetti solari sulle autostrade potrebbero anche ridurre del 10,8% le morti per incidenti stradali a livello mondiale, specialmente nelle regioni con alta piovosità, proteggendo guidatori e strade da pioggia e neve. Una maggiore sicurezza stradale ridurrebbe inoltre i costi economici degli incidenti.

Nonostante le prospettive promettenti, l’installazione di tetti solari sulle autostrade potrebbe affrontare ostacoli significativi, tra cui costi elevati—potenzialmente fino a quattro volte il costo di impianti a terra equivalenti—e costi di manutenzione. Problemi più pratici, come la pulizia di miliardi di pannelli solari, rappresentano ulteriori sfide.

Yao rimane tuttavia ottimista sul fatto che i piccoli programmi pilota prenderanno piede e che alcuni paesi implementeranno tetti solari su larga scala. Immagina che i tetti fotovoltaici siano più facilmente installabili su lunghi tratti rettilinei di autostrade, come nel sud-ovest degli Stati Uniti.

Fonte: American Geophysical Union

