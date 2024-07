Fotovoltaico: lo speciale riflettore che promette di aumentare l’efficienza dei pannelli solari del 105%

Mass Megawatts svela una nuova tecnologia per l'energia solare che utilizza riflettori stazionari per migliorare l'efficienza dei pannelli fino al 105%, riducendo i costi e massimizzando l'energia prodotta durante le ore di punta

È possibile aumentare l’efficienza dei pannelli solari senza aggiungere parti mobili? Sebbene i tracker solari tradizionali orientino i pannelli seguendo la traiettoria del Sole tramite meccanismi motorizzati, il sistema di Mass Megawatts si distingue per essere stazionario utilizzando riflettori fissi che concentrano la radiazione solare sui moduli.

Questa innovazione è in grado di aumentare la produzione di energia dei pannelli solari di oltre il 105%, senza la necessità di tracker o parti mobili, rendendo il processo di produzione più semplice e accessibile ai consumatori.

Una soluzione senza parti mobili per massimizzare l’efficienza

Entrando più nel dettaglio, la nuova tecnologia utilizza riflettori che concentrano la luce solare sui pannelli, aumentando la loro efficienza senza rischi di surriscaldamento. I riflettori adottano un metodo a basso costo per filtrare l’energia solare infrarossa, permettendo solo alla luce visibile, più utile, di raggiungere le celle solari. Questa innovazione permette di massimizzare l’energia solare utile senza danneggiare i pannelli a causa del calore eccessivo​.

Secondo Mass Megawatts, questa tecnologia potrebbe portare ad un incremento della potenza di uscita fino al 105% rispetto ai sistemi solari tradizionali non dotati di tracker. La struttura stazionaria consente un’implementazione immediata e più economica rispetto alle soluzioni con parti mobili, riducendo così il costo dell’energia solare e rendendola più competitiva anche rispetto alle fonti fossili.

Il nuovo sistema è progettato per generare più energia solare nelle prime e ultime ore della giornata, quando la domanda di elettricità è al picco. Questo può tradursi in risparmi significativi per gli utenti che utilizzano tariffe energetiche basate sulle fasce orarie. Inoltre, l’innovazione è già pronta per la commercializzazione, permettendo ai consumatori di beneficiare immediatamente di costi energetici ridotti e maggiore efficienza​.

Fonte: MassMegawatts

