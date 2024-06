Fotovoltaico: le celle solari tandem migliorano ancora di più l’efficienza se trattata con questo solvente

La nuova cella tandem perovskite-silicio, sviluppata con un assorbitore trattato con n-butanolo, raggiunge un'efficienza del 29,4%, dimostrando la fattibilità per la produzione su larga scala

Si può migliorare l’efficienza delle celle solari con un semplice solvente? I ricercatori in Cina ci sono riusciti utilizzando il n-butanolo, raggiungendo un’efficienza del 29,4% nelle celle solari tandem perovskite-silicio. Questo risultato importante potrebbe rivoluzionare il futuro dell’energia solare, rendendo le celle solari più efficienti e accessibili.

L’alcol n-butanolo è un tipo di alcol trasparente e incolore usato come agente di pulizia in molte industrie, inclusa la produzione di elettronica. I ricercatori della Nanjing University hanno scoperto che questo solvente ha proprietà uniche che riducono gli effetti negativi dell’umidità nella produzione delle celle solari, migliorando la qualità del materiale assorbente chiamato perovskite.

Come funziona la nuova cella solare tandem?

La nuova cella solare è composta da due strati: uno strato superiore di perovskite e uno strato inferiore di silicio. Lo strato di perovskite è stato trattato con n-butanolo, migliorando la raccolta delle cariche elettriche e riducendo la perdita di energia. Questo trattamento ha portato a celle solari più efficienti, capaci di convertire una maggiore quantità di luce solare in energia elettrica.

La cella solare tandem ha raggiunto un’efficienza del 29,4% in condizioni standard di illuminazione. Questo significa che è in grado di convertire quasi un terzo della luce solare che riceve in energia utilizzabile. Inoltre, i ricercatori hanno certificato un’efficienza del 28,7% per una versione più grande della cella e hanno dimostrato la possibilità di produzione su larga scala con un’efficienza del 25,9% per dispositivi di 16 cm².

Sebbene non sia un record assoluto, rappresenta un importante passo avanti nel confermare le potenzialità di questa tecnologia. Al momento, il record mondiale di efficienza per celle solari tandem perovskite-silicio è del 33,9%, stabilito da LONGi nel novembre 2023. Questi risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature Communications, evidenziando il grande potenziale di questa tecnologia per la produzione commerciale di celle solari più efficienti e sostenibili.

