Fotovoltaico integrato: ecco i pannelli solari flessibili e resistenti che trasformano tutte le superfici in un generatore di energia

Con un’efficienza di conversione fino al 24%, i pannelli monocristallini di Merlin Solar si distinguono per flessibilità e resistenza: un'innovazione che apre a nuove applicazioni, dai veicoli ai tetti solari residenziali e commerciali

I pannelli solari monocristallini si distinguono nel settore fotovoltaico per la loro elevata efficienza di conversione energetica, che raggiunge valori compresi tra il 16% e il 24%. Questo tipo di pannelli è costituito da celle solari realizzate con un singolo cristallo di silicio, il che assicura un rendimento maggiore rispetto ai pannelli policristallini, i quali si attestano tra il 14% e il 18%. Nonostante l’efficienza superiore, le celle monocristalline presentano una fragilità strutturale che può influire sul funzionamento e sull’efficacia energetica nel tempo, richiedendo metodi di incapsulamento adeguati per garantire la stabilità e la durata.

Per migliorare la resistenza e la versatilità dei pannelli monocristallini, Merlin Solar Technologies ha introdotto una tecnologia innovativa basata su griglie metalliche integrate nelle celle. Questo approccio incrementa il numero di connessioni all’interno delle celle stesse, rendendo i pannelli più robusti e flessibili, una caratteristica che amplia notevolmente le possibilità di installazione, comprese le superfici curve o irregolari.

Griglie metalliche e maggiore resistenza per i pannelli solari monocristallini

Una delle innovazioni chiave per aumentare la resistenza e la flessibilità dei pannelli solari monocristallini è costituita dalle griglie metalliche, che creano numerosi punti di interconnessione all’interno e tra le celle. Questa configurazione non solo riduce il rischio di microfratture e danni strutturali, ma permette anche ai pannelli di sopportare meglio gli stress meccanici. Un ulteriore vantaggio della griglia metallica è la gestione ottimizzata delle ombre parziali: in caso di parziale ombreggiamento, l’energia viene efficacemente reindirizzata, garantendo una conversione stabile e minimizzando le perdite di potenza.

Solitamente, senza questa tecnologia di griglia metallica, i pannelli monocristallini devono essere incapsulati tra due strati di vetro e fissati in un telaio per evitare fessurazioni. Tuttavia, questo processo rende i pannelli più pesanti e difficili da installare, mentre con le griglie metalliche il pannello rimane leggero, consentendo installazioni più semplici e flessibili.

L’aggiunta delle griglie metalliche ha consentito di sviluppare pannelli solari monocristallini altamente flessibili, che possono essere applicati anche su superfici non regolari. Senza necessità di telai di sostegno, questi pannelli si adattano perfettamente a tetti curvi, veicoli e superfici mobili come quelle di camper e camion. I pannelli possono alimentare dispositivi di bordo come frigoriferi e luci, contribuendo a ridurre il consumo di carburante in viaggio.

Inoltre, questo tipo di pannello è particolarmente indicato per applicazioni su tetti residenziali o commerciali leggeri o curvi, offrendo un’installazione più agevole grazie alla loro leggerezza e flessibilità.

