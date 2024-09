Fotovoltaico, il più grande impianto del mondo per un turismo sostenibile sul Mar Rosso

Il Red Sea Project in Arabia Saudita è un progetto turistico alimentato interamente da energia solare, con la costruzione del più grande sistema fotovoltaico al mondo, supportato da una microgrid autonoma.

Un microgrid per lo stoccaggio di energia fotovoltaica per il più grande impianto del mondo destinato al turismo.

Il Red Sea Project rappresenta una pietra miliare nel percorso verso le energie rinnovabili, puntando a trasformare l’industria turistica attraverso l’uso esclusivo di energia pulita. Situato lungo la costa occidentale dell’Arabia Saudita, questo ambizioso progetto copre un’area di 28.000 km² nella provincia di Tabuk, e mira a creare una destinazione che combini lusso e sostenibilità, attraverso la costruzione di hotel e proprietà residenziali entro il 2030.

Al centro di questa trasformazione energetica, l’Arabia Saudita ha avviato una collaborazione con Huawei, sfruttando le soluzioni avanzate FusionSolar per alimentare il progetto con energia solare. La vera innovazione risiede nella costruzione di una microgrid, una piccola rete elettrica locale che può funzionare in modo indipendente o connessa alla rete elettrica principale per lo stoccaggio di energia fotovoltaica. Red Sea Project vuole lanciare il più grande sistema di questo tipo al mondo, con una capacità di 400 MW di potenza solare e un sistema di accumulo da 1,3 GWh.

L’efficienza di questo sistema richiede soluzioni avanzate di stoccaggio energetico, ed è qui che entra in gioco il FusionSolar Smart String Energy Storage Solution (ESS) di Huawei. Questa tecnologia non solo riconosce e compensa le instabilità tipiche delle fonti di energia rinnovabile, come il solare e l’eolico, ma garantisce anche operazioni stabili e sicure, rendendo la microgrid capace di funzionare in modo affidabile anche in condizioni difficili.

Il sistema energetico del Red Sea Project sarà completamente autonomo e scollegato da qualsiasi rete esterna, un passo fondamentale verso l’indipendenza energetica basata su fonti rinnovabili. Huawei, con anni di esperienza nello sviluppo di tecnologie energetiche avanzate, sta guidando questa rivoluzione, creando soluzioni che possono essere replicate su scala globale.

Questo progetto è un vero e proprio modello per le città sostenibili del futuro. Attraverso la nostra collaborazione con Red Sea Global, stiamo aprendo la strada a un futuro più verde, una microgrid alla volta

Ha detto, Alex Xing, Presidente di Huawei Digital Power per il Medio Oriente e l’Asia Centrale.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Huawei

Ti potrebbe interessare anche: